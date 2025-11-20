Будут работать даже стиралка и холодильник: как выбрать оптимальную зарядную станцию
При этом сценарии вы сможете заниматься всеми своими домашними делами, несмотря на отключение
Отключений света в Украине становится все больше из-за регулярных атак россиян по энергетике. С наступлением холодов и новых обстрелов РФ ситуация с электроэнергией может стать еще более критической. В связи с этим многие уже сейчас задумываются о своей энергонезависимости.
"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая помогла бы пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим целый ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать новые материалы вы можете в этом разделе сайта.
Именно в этой публикации мы рассмотрим сценарий, при котором вы можете заниматься всеми своими домашними делами, не обращая внимания на отключения.
Для этого мы возьмем: холодильник (четыре часа работы), стиральную машину (полтора часа работы), электроплиту (час работы).
Мы рассчитали, что в среднем вся эта техника при таком режиме работу "съест" 2450 Вт-час. А параметры вашей станции должны выглядеть как минимум так:
Соответственно, зарядные станции, которые "потянут" такой режим работы, выглядят следующим образом:
Среди других вариантов обеспечения работы вышеперечисленных бытовых приборов также предлагаются станции BLUETTI AC500, PowerPlant HS3600, EcoFlow DELTA Pro, FOSSiBOT F3600 Pro.
Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать недорогую зарядную станцию, которая снабдит вас светом, интернетом и возможностью зарядить несколько смартфонов.