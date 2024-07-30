В Украине объявлено штормовое предупреждение, всего несколько областей в безопасности: прогноз до выходных

Перед нами еще 32 дня лета

Завершение июля принесло прохладу в большинство областей Украины. Однако во вторник почти по всей стране будет бушевать порывистый ветер.

"30 июля ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", — предупредили в Укргидрометцентре.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 30 июля ожидаются осадки в северных регионах, а также местами на западе и востоке Украины. Возможны грозы. В других областях сухо. Днем столбики термометров поднимутся до +21 +26 градусов, на юго-востоке и в Крыму местами до +29.

В среду, 31 июля, преимущественно в Украине будет без осадков, лишь на севере днем возможны кратковременные дожди. В ночные часы прогнозируется 12-17 градусов с отметкой "плюс", дневная температура воздуха составит +24 +29 градусов выше нуля.

В четверг, 1 августа, по всей стране будет солнечно и сухо. На западе ночью и утром местами туман. Ночью синоптики ожидают от +12 до +17 градусов, днем прогнозируется +26 +31 градус.

В пятницу, 2 августа, сухая погода сохранится, лишь на крайнем севере днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью столбики термометров покажут +11 +16 градусов, днем будет 26-31 градус тепла. На юге, юго-западе и побережьях морей теплее: ночью +16 +21, днем воздух прогреется до +29 +34 градусов.

Напомним, Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о погоде в августе. В последний месяц лета в Украину вернется экстремальная жара.