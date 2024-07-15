Курортний сезон у Бердянську зірвано: до розрухи, яку влаштували окупанти, додалася ще одна біда (фото та відео)

До приходу "російського миру" на бердянських пляжах у розпал липня було не проштовхнутися

Усі морські курорти, які опинилися під російською окупацією, практично вмирають — вони занедбані і безлюдні. У Бердянську зараз до тієї розрухи, яку принесли росіяни, додався ще один чинник — навала медуз.

Відповідні кадри публікують у мережі. Море біля узбережжя Бердянська перетворилося на "суп з медуз". Також Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" показав кадри центрального пляжу міста. У розпал липня до окупації там ніде яблуку було впасти, а зараз кілька самотніх відпочиваючих.

Свіжі кадри з міста дуже сумні. Важко повірити, що така безлюдність та запустіння може бути у курортному Бердянську у розпал сезону.

Раніше Вікторія Галицина, голова Бердянської міської військової адміністрації розповіла, що на початку сезону окупаційна "влада" Запорізької області заявляла, що готується і чекає натовпу туристів, в основному з окупованих Донецької та Луганської областей. Однак у розпал літа можна сказати, що надії окупантів не справдилися — на пляжах Бердянська пусто, курортний сезон зірвано. Це й не дивно, відпочивати у таких умовах не сподобається нікому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пляжі Маріуполя також заполонили медузи. Хоча відпочивальників там і без того дуже мало.