Оксамитовий сезон на носі, а на пляжах пусто: як виглядає окупована Кирилівка (відео)

Зламані літні майданчики та порожні бази відпочинку бачать лише місцеві жителі

До повномасштабної війни селище Кирилівка у Запорізькій області було дуже популярним курортом, куди з’їжджались для відпочинку на морі з усієї України. Оксамитовий сезон на носі, а на пляжах тепер пусто.

Місцеві жителі поширюють відео, як зараз виглядає окупований Росією курорт. Якщо раніше на пляжах було дуже багато людей і номери бронювали за тижні, то зараз ситуація змінилась.

Бази відпочинку порожні та в жахливому стані. Видно, що в них давно ніхто не живе. Територія поблизу них не прибирається, а літні майданчики зламані.

Авторка одного відео вирішила зайти в один з таких закинутих будиночків. Його вигляд шокує: виламані двері, розкидані речі та безлад. Видно, що усередині давно нікого не було.

Ймовірно, на цій базі відпочинку могли жити солдати окупаційних військ. У курортних селищах розміщуються росіяни, бо там достатньо місця і майже немає людей. Цю інформацію раніше підтверджував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За понад два роки росіяни з популярного курорту перетворили селище на пустку. Колись у Кирилівці активно продавали креветки, пахлаву, солодку вату та інші смаколики. Тепер же там пусто і тихо. Чути лише шум моря.

Відпочинок на пляжах в окупації суттєво відрізняється від того, який був раніше. Зокрема, тепер у Кирилівці не працюють магазини, а центральний прохід до моря засипаний сміттям. Це не нова проблема, але місцева влада не збирається приводити пляжі до ладу.

Для довідки: Кирилівка ― курортне селище у Запорізькій області. На карті видно, що воно знаходиться на березі Азовського моря. До окупації у селищі проживало майже 3500 жителів, а під час літнього відпочинку їхня кількість досягала кількох десятків тисяч людей.

Росіяни захопили Кирилівку на початку повномасштабного вторгнення

"Телеграф" раніше повідомляв, як зараз виглядає курорт Залізний Порт. Колись це було улюблене місце багатьох українців. Там можна було відпочити і родиною, і в компанії однолітків.