З Тиси витягли найстаршого потопельника: подробиці від поліції

Це не перший випадок

У вівторок, 9 липня, у селі Рокосово Хустського району на березі річки Тиса, де останнім часом дістають з води тіла чоловіків, знову виявили небіжчика. За попередніми даними, потопельником виявився 81-річний дідусь.

Про це повідомляє Закарпаття 24 з посиланням на рятувальників.

"9 липня о 18:10 до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що на березі р. Тиса виявлено тіло ймовірного потопельника. Підрозділи ДСНС не залучалися", – повідомляють рятувальники.

У коментарі виданню в поліції повідомили, що загиблий – 81-річний закарпатець. Попередньо ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Остаточні причини загибелі літнього чоловіка встановлюють експерти.

Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону виявили за 500 метрів від українсько-угорського кордону чоловіка в гідрокостюмі, який хотів незаконно залишити територію країни, та двох супроводжуючих.

Раніше "Телеграф" писав, що прикордонники назвали найбезглуздіший спосіб переплисти Тису та пояснили, чому цього не варто робити.