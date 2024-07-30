Скандал с исчезновением львовского студента: в Тисе нашли тело с его документами

У адвоката возникли вопросы к украинским пограничникам

В реке Тиса со стороны Венгрии было обнаружено тело парня, в кармане которого нашли студенческий билет, выданный на имя Александра Гашевского. Студент Львовского национального университета с таким же именем исчез еще 14 июля по дороге из Карпат во Львов.

Об этом сообщил адвокат семьи пропавшего парня Олег Веремиенко. По его словам, в Мукачевском пограничном отряде ему сообщили, что полторы недели назад они получили по Вайберу от венгерских силовиков сообщение о том, что в реке Тиса было обнаружено тело молодого человека со студенческим билетом в кармане на имя Гашевский Александр Николаевич.

Веремиенко отметил, что, по информации венгерских правоохранителей, личность найденного невозможно точно идентифицировать из-за того, что тело достаточно долго находилось в воде. Однако в кармане погибшего также были найдены две банковские карты на имя Гашевский.

По словам адвоката, украинские пограничники утверждают, что сразу проинформировали ректора ЛНУ о том, что было обнаружено тело студента университета. Веремиенко сообщил, что они также якобы попросили ректора связаться с семьей парня, но ЛНУ якобы не сделал этого.

"Я лично достаточно скептически отношусь к этой информации. Если бы такая информация действительно поступала в университет, он чтобы не связался с родителями. Я в это никогда не поверю", — подчеркнул он.

Кроме того, адвокат сообщил, что пограничники отказались предоставить ему номер телефона в Вайбере, с которого они получили информацию об обнаружении тела. По его словам, там это аргументировали тем, что это секретная информация.

Стоит отметить, что спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники других стран официально ничего не сообщали украинским пограничникам об обнаружении тела упомянутого студента, пишет "Украинская правда". В то же время он не исключил, что подобное могло произойти.

"Сопредельные стороны официально не информировали украинских пограничников об обнаружении тела гражданина Украины, которое бы принадлежало данному лицу. Однако не можем исключать того, что подобное могло произойти, учитывая, что тела людей, в том числе пытающихся незаконно пересечь границу, обнаруживали как военнослужащие ГПСУ, так и на сопредельной территории пограничники тех стран. Любые упреки в неправомерных действиях в отношении лиц, которых мы задерживаем во время попыток незаконного пересечения границы, не соответствуют действительности", — подчеркнул Демченко.

Напомним, студент Львовского национального университета Александр Гашевский пропал 14 июля по дороге из Карпат во Львов. Более двух недель он не выходит на связь. По обращению отца полиция начала поиски парня. В то же время адвокат Олег Веремиенко предполагает, что молодого человека могли избить работники ТЦК.

Родители Александра рассказали, что он несколько дней отдыхал в горах, а затем домой возвращался на автобусе, однако в дороге пропал. Адвокат добавляет, что это произошло на блокпосте между Верховиной и Ворохтой. Там якобы работники ТЦК вытащили из автобуса нескольких мужчин и Александра. Молодого человека сильно избили, посадили в другой автобус и поехали в сторону Верховины. Именно тогда его якобы в последний раз видели живым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 июля в селе Рокосово Хустского района на берегу реки Тиса снова обнаружили покойника. По предварительным данным, утопленником оказался 81-летний дедушка.