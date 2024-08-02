Экономьте время: как за несколько минут записаться в электронную очередь в ТЦК
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Забудьте о длинных очередях
В Министерстве обороны недавно создали новый сервис для военнообязанных граждан. Электронная очередь в ТЦК позволяет онлайн записаться в Центр в любом городе и посетить его без очередей в указанное время.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Зарегистрироваться можно на сайте ведомства.
Электронная очередь в ТЦК: как записаться
Заранее запланировать свой визит можно в любой центр ТЦК. В списке нет только тех, которые находятся на временно оккупированных территориях.
Записаться в электронную очередь можно, воспользовавшись инструкцией:
- перейти на страницу регистрации;
- выбрать область, ТЦК по месту прописки;
- ввести персональные данные;
- подтвердить номер телефона;
- получить дату и время визита.
После этого остается только прийти в назначенное время. Этот сервис сэкономит время и позволит максимально быстро и удобно решить свои вопросы.
Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у многих ТЦК были огромные очереди. Некоторые мужчины занимали ее с самого утра. Особенно обострилась проблема в середине июля, когда подошло к концу время для обновления военно-учетных данных.
Ранее "Телеграф" писал, почему не удается записаться в электронную очередь в ТЦК. Некоторые пользователи сталкиваются с такой проблемой.
Также важно знать, что позднее украинцы смогут мобилизоваться без ТЦК. В Генштабе собираются ввести важное изменение.