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Экономьте время: как за несколько минут записаться в электронную очередь в ТЦК

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Это можно сделать из любого места Новость обновлена 02 августа 2024, 10:27
Это можно сделать из любого места. Фото Коллаж "Телеграфа"

Забудьте о длинных очередях

В Министерстве обороны недавно создали новый сервис для военнообязанных граждан. Электронная очередь в ТЦК позволяет онлайн записаться в Центр в любом городе и посетить его без очередей в указанное время.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Зарегистрироваться можно на сайте ведомства.

Электронная очередь в ТЦК: как записаться

Заранее запланировать свой визит можно в любой центр ТЦК. В списке нет только тех, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Записаться в электронную очередь можно, воспользовавшись инструкцией:

  • перейти на страницу регистрации;
  • выбрать область, ТЦК по месту прописки;
  • ввести персональные данные;
  • подтвердить номер телефона;
  • получить дату и время визита.

После этого остается только прийти в назначенное время. Этот сервис сэкономит время и позволит максимально быстро и удобно решить свои вопросы.

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации у многих ТЦК были огромные очереди. Некоторые мужчины занимали ее с самого утра. Особенно обострилась проблема в середине июля, когда подошло к концу время для обновления военно-учетных данных.

Ранее "Телеграф" писал, почему не удается записаться в электронную очередь в ТЦК. Некоторые пользователи сталкиваются с такой проблемой.

Также важно знать, что позднее украинцы смогут мобилизоваться без ТЦК. В Генштабе собираются ввести важное изменение.

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#Электронная очередь #Мобилизация #ТЦК