Бонуси, премії, висока зарплата та бронь від мобілізації: у тилу шукають водіїв на роботу, але є важлива умова
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Вимоги до кандидатів досить прості
Україні дедалі більше з'являється вакансій для чоловіків з бронню від мобілізації та конкурентною зарплатою. До прикладу, Українська Торгово Дистрибуційна Компанія шукає в Івано-Франківську водія-експедитора на зарплату від 25 000 до 40 000 гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті p пошуку роботи. Одна з основних вимог — наявність власного автомобіля.
Від кандидата на цю вакансію також вимагається досвід роботи з накладними, а також відповідальність та уважність. Водночас роботодавець зазначає, що бажано мати досвід роботи водієм.
До обов'язків водія входить:
- завантаження / вивантаження продукції;
- доставка продукції до торгових точок;
- заповнення накладних;
- забезпечення безпечної та своєчасної доставки товарів;
Компанія пропонує своїм співробітникам гідну заробітну плату та можливість додаткового заробітку на підприємстві, графік роботи 5/2 з вівторка по суботу, можливість професійного зростання та кар'єрного розвитку в міжнародній компанії. Також працівникам надається соціальний пакет.
Раніше "Телеграф" писав, що підприємство шукає водія на зерновоз. Обіцяють зарплату до 65 000 гривень.