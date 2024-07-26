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Бонуси, премії, висока зарплата та бронь від мобілізації: у тилу шукають водіїв на роботу, але є важлива умова

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Водій авто
Водій авто. Фото Колаж "Телеграфу"

Вимоги до кандидатів досить прості

Україні дедалі більше з'являється вакансій для чоловіків з бронню від мобілізації та конкурентною зарплатою. До прикладу, Українська Торгово Дистрибуційна Компанія шукає в Івано-Франківську водія-експедитора на зарплату від 25 000 до 40 000 гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті p пошуку роботи. Одна з основних вимог — наявність власного автомобіля.

Від кандидата на цю вакансію також вимагається досвід роботи з накладними, а також відповідальність та уважність. Водночас роботодавець зазначає, що бажано мати досвід роботи водієм.

До обов'язків водія входить:

  • завантаження / вивантаження продукції;
  • доставка продукції до торгових точок;
  • заповнення накладних;
  • забезпечення безпечної та своєчасної доставки товарів;

Компанія пропонує своїм співробітникам гідну заробітну плату та можливість додаткового заробітку на підприємстві, графік роботи 5/2 з вівторка по суботу, можливість професійного зростання та кар'єрного розвитку в міжнародній компанії. Також працівникам надається соціальний пакет.

Раніше "Телеграф" писав, що підприємство шукає водія на зерновоз. Обіцяють зарплату до 65 000 гривень.

Теги:
#Водій #Вакансія #Бронь від мобілізації