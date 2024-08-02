В "Слузі народу" не знають про сплановані Зеленським кадрові перестановки

Більш уточнену інформації з Банкової там чекають ближче до вересня

У четвер, 1 серпня, президент Володимир Зеленський анонсував, що на урядовому рівні готуються кадрові рішення, про що повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Телеграф" звернувся до своїх співрозмовників у правлячій фракції "Слуга народу" (СН) та в Офісі президента щодо кадрових змін. Жоден з них не володіє інформацією стосовно цього питання.

"Відповідної інформації про планові перестановки в Уряді наразі не надходило", — повідомили джерела.

У СН прогнозують, що питань кадрових змін активізується ближче до вересня, коли парламент повернеться до пленарних засідань.

Раніше "Телеграф" писав, прем’єр-міністру Денису Шмигалю вдалося покращити своє становище після чуток про його можливу заміну на Юлію Свириденко, першу віцепрем'єрку — міністерку економіки.

Тому питання стоїть щодо заміни деяких міністрів.