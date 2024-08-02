В "Слуге народа" не знают о спланированных Зеленским кадровых перестановках

Более уточненную информацию с Банковой там ждут ближе к сентябрю

В четверг, 1 августа президент Владимир Зеленский анонсировал, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, о чем сообщил в своем вечернем обращении.

"Телеграф" обратился к своим собеседникам в правящей фракции "Слуга народа" (СН) и в Офисе президента по поводу кадровых изменений. Ни один из них не владеет информацией по этому вопросу.

"Соответствующей информации о плановых перестановках в правительстве пока не поступало", — сообщили источники.

В СН прогнозируют, что вопрос кадровых изменений активизируется ближе к сентябрю, когда парламент вернется в пленарные заседания.

Ранее "Телеграф" писал, премьер-министру Денису Шмыгалю удалось улучшить свое положение после слухов о его возможной замене на Юлию Свириденко, первого вице-премьер-министра экономики.

Поэтому вопрос стоит по поводу замены некоторых министров.