Заметают ли следы? Журналист отметил важный нюанс с новым тендером на восстановление "Охматдета"

Власти так и не ответили на вопрос, почему предпочтение отдали фирме без техники с ценой работ в 307 миллионов, а не фирме с техникой и ценой в 178 миллионов.

В ситуации с тендером на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал большой скандал, власти избрали путь забыть и простить. За попытку распила 307 млн гривен, которые пожертвовали обычные украинцы благотворительному фонду, никого не наказали и не факт, что накажут.

Об этом написал журналист Юрий Николов. Он отметил, что тендер переведен в систему "Прозорро", но это, по его мнению, не защита от манипуляций, никаких гарантий нет.

"Гарантий нет потому, что за эту попытку распилить благотворительные 307 миллионов гривен никто не наказан. Главврач Охматдета Жовнир одел вышиванку и даже вроде бы пустил слезу на пресс-конференции, где вместе с министром здравоохранения Ляшко нагнали на каких-то бизнесменов, решивших побарыжитьь на святом – младенцах, на которых мы скидывались всем миром. Это крокодиловые слезы", – написал он.

Николов обратил внимание на то, что во время пресс-конференции никто не ответил на вопрос, каким образом оценивали техническую способность выполнить работы по ремонту. Почему предпочли малоизвестную фирму из Запорожья, которая фактически не имела техники, а фирму, которая хорошо оснащена техникой и уже выполняла работы в "Охматдете", оставили за бортом. Вывод, отметил журналист, есть только один.

"Чтобы вы понимали — реальная строительная фирма предложила отремонтировать Охматдет на 178 млн, а запорожские гастролеры — за 307. То есть почти полтораста миллионов маржи и были той магической темой, что завела министра и главврача на манипулятивные заявления. Их за это не наказали. Надеюсь не наказали пока. Ибо слишком очевидно было намерение тупо распилить полтораста миллионов. Нанимаешь понятную тебе фирму, подписываешь ей акты, что она заменила всю плитку, хотя на самом деле ракета разбила не всю облицовку, а с одной стороны корпус вообще не пострадал ни на копейку. И есть интересная маржа. За полтораста миллионов даже Брэд Питт расплачется", – написал он.

Николов также пообещал, что общественность теперь проследит за тендером на ремонт "Охматдета" в "Прозорро". Однако, по его мнению, наиболее очевидным разрешением существования схемы является то, что тендер поспешно переведен в систему.

"На конкурсе было 14 фирм. На моей памяти это рекорд среди строительных тендеров Украины, действительно безумная конкуренция. Зачем заново что-то долго калапуцать через "Прозорро", если можно просто взять те же предложения, но теперь публично провести оценку заново, и объясняя каждый свой шаг выбрать подрядчика? Может действительно в ходе публичного рассмотрения смогли бы увидеть, что что-то провтыкали, где-то что-то перегнули. И оказалось бы, что можно и не 307 миллионов потратить, а гораздо меньше. Но нет. Просто смели все фигуры со стола, как вроде ничего и не было. Это называется заметкой доказательств", – резюмировал он.

Также "Телеграф" писал, что со строительством Мемориального кладбища под Киевом возник новый скандал. Подробнее о том, по какому принципу избиралась фирма, кто будет поставлять один из материалов для строительства и другие нюансы проекта, читайте в материале "Телеграфа" под названием "Фирма отца Безуглой пролетела мимо тендера на 2 миллиарда: вокруг Военного мемориала под Киевом новый спор".