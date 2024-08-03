"Ляля тополя, завтра мир, референдум": Тука и Дикий зчепилися у прямому етері через слова Зеленського

Суперечка була жвавою

Доброволець й ветеран російсько-української війни Євген Дикий та волонтер Георгій Тука влаштували гарячу суперечку в етері телеканалу "Прямий". Приводом стали слова президента Зеленського про майбутні переговори з Росією та референдум.

Уривок етеру опублікували на каналі "Думайте".

Так, Євген Дикий заявив про те, що постійні розмови про переговори частина такої собі дипломатичної гри. За словами добровольця, чимало союзників, партнерів та просто лідерів тих чи інших держав підштовхують Україну до переговорів з РФ і задача українських дипломатів, а також президента України, показати світові, що ми до них готові, але за певних умов.

"Те, що очевидно нам з вами, далеко не завжди очевидно навіть на Заході. А крім Заходу є ще, так званий, оцей Глобальний південь. І там дуже неочевидно, що це не ми такі погані, впираємося і не хочемо мирного врегулювання, а що нема просто з ким говорити про мир. Тому що є держава-агресор, яка абсолютно не збирається цю агресію припиняти до досягнення своєї мети. От і це, на жаль, треба демонструвати. Це треба доносити, тому в даному разі це нормальна дипломатична гра", — мовив Дикий.

Водночас, Тука заперечив, що аж так багато політиків наполягають на перемовинах. За його словами, це буквально пара людей, зокрема, президент Фінляндії, який, нагадаємо, нещодавно заявив про те, переговори України та Росії варто починати без виведення російських військ з окупованих територій.

Волонтер наголосив на тому, що має стійке переконання — за лаштунками вже давно тривають переговори, участь в яких беруть США, Україна та, власне, Росія. Просте це все відбувається на неофіційному рівні.

"Діалог якийсь відбувається. Ну, наприклад, навіть якщо казати про обмін полоненими. Це ж результат якихось контактів. Що стосується взагалі "Мирного плану", який там очікується… А куди тоді дівати той самий Мирний план президента Зеленського з яким носяться роки? Він вже застарів чи що? Чи може мова йде про виключно ті три пункти, які якимось чином підтримали з цих 10-ти на попередній конференції. Я не можу зрозуміти про що каже Зеленський, бо конкретики жодної нема. Ляля тополя, мільярд дерев, мільйон дронів, завтра мир, референдум", — заявив Тука.

Він додав, що президент несе ахінею й іронічно запитав: "Хіба ця людина не знає, що за нинішніх умов та обставин референдум проводити просто неможливо?"

І власне тут і розгорілася суперечка. Дикий заявив, що президент не казав про жоден референдум щодо змін територіального устрою на вимогу окупантів, тоді як Тука заявив, що почув саме це у тезах Зеленського.

– Він сказав, що це має бути вирішено на референдумі!

– Ні, він так не сказав! Давайте цитати давати дослівно!

"Там не було сказано що зміна територіального устрою має бути вирішена на референдумі. Він якраз заявив, що Україна не збирається поступатися територіями… Далі йому ставлять питання, чи готові ви поступатися територією і він дуже технічно заявляє, що він як президент цього не вирішує, що це може вирішити тільки український народ. Таким чином він фактично знімає з себе це питання, що він такого підписати не може: будь ласка, тільки народ, через референдум. При цьому, ми всі чудово знаємо, що референдум зараз провести неможливо", — сказав Дикий.

Проте відповідь Дикого не задовільнила Тука. Він зазначив, що тоді нема про що говорити з Путіним, а значить не варто і дурити народ "вкидами про можливість мирних переговорів".

Проте Дикий не погодився з тим, що повідомлення про мирні переговори — вкиди.

"Ви самі бачите міжнародний контекст. Нас постійно намагаються зробити такими, що нібито це ми не договороздатні, нібито ми не хочемо ніякого діалогу, а хочемо тільки воювати, воювати і воювати", — мовив Дикий.

Тука перебив його і заперечив. За його словами, те, що інколи, від окремих політиків лунають заклики до переговорів в Україні підноситься, як заклик всієї світової спільноти.

"Ми самі подаємо це як всесвітню точку зору. Нас штовхають, нас примушують… Ось, що я бачу. Я жодної заяви від офіційних осіб щодо того, що Києв повинен домовитися, жодного разу за 2.5 роки не чув", — мовив Тука.

Проте Євген Дикий заперечив це, і заявив, що подібні тези лунають і від союзників і від лідерів інших держав. Водночас, Тука повторив свою тезу про те, що весь цей час тривають кулуарні переговори між США, Україною та Росією.

У підсумку обидва погодилися з тим, що, якщо і тривають подібні переговори, то їм про це достеменно не відомо.

В коментарях під відео, українці традиційно розділилися на два табори. Одні підтримували Дикого, інші — Тука.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський заговорив про швидке закінчення війни. Він вважає це головною потребою України.