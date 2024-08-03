Одна з перших: Україна евакуювала своїх громадян із Лівану (фото)

Жінки та діти перебувають у Польщі та готуються до виїзду в Україну

Україна однією з перших евакуювала своїх громадян із Лівану. Потреба цьому виникла через стрімкого зростання напруги у регіоні.

Як інформує пресслужба Головного управління розвідки, евакуація проводилася за дорученням президента Володимира Зеленського у сприянні МЗС. Усього було вивезено 30 осіб, які зараз перебувають у Польщі.

Серед евакуйованих громадян України 21 жінка та дев’ятеро дітей. Їх доправили до Жешува, де консули та співробітники розвідки нададуть всю необхідну допомогу для повернення на батьківщину.

"Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану. Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що українців у Лівані було заздалегідь попереджено про небезпеку і було евакуйовано в добровільному порядку. Тим, хто вирішив залишитись, ГУР рекомендує уникати масових скупчень людей, не брати участі у демонстраціях та виконувати законні вимоги представників правопорядку.

Також у розвідці залишили номери посольства України в Лівані та адресу електронної пошти, за якими можна звернутися з питань евакуації: (+961) 5921668 та [email protected].

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Ізраїль планує найближчим часом розпочати військову операцію проти ліванського угруповання "Хезболла". Інакше рух може помітно посилитися протягом найближчих двох років і за підтримки Ірану стати причиною великої війни в регіоні.