Одна из первых: Украина эвакуировала своих граждан из Ливана (фото)

Женщины и дети находятся в Польше и готовятся к выезду в Украину

Украина одной из первых эвакуировала своих граждан из Ливана. Потребность в этом возникла из-за стремительного роста напряжения в регионе.

Как информирует пресс-служба Главного управления разведки, эвакуация проводилась по поручению президента Владимира Зеленского в содействии с МИД. Всего было вывезено 30 человек, которые в настоящее время находятся в Польше.

Среди эвакуированных граждан Украины 21 женщина и девятеро детей. Их доставили в Жешув, где консулы и сотрудники разведки предоставят всю необходимую помощь для возвращения на родину.

"Украина стала одной из первых в мире, успешно осуществивших эвакуацию своих граждан из Ливана. Как и в предыдущих случаях кризисов и вооруженных конфликтов за рубежом, Украина демонстрирует лидерство в заботе о своих людях", — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинцы в Ливане были заранее предупреждены об опасности и были эвакуированы в добровольном порядке. Тем, кто решил остаться, ГУР рекомендует избегать массовых скоплений людей, не принимать участия в демонстрациях и выполнять законные требования представителей правопорядка.

Также в разведке оставили номера посольства Украины в Ливане и адрес электронной почты, по которым можно обратиться по вопросам эвакуации: (+961) 5921668 и [email protected].

Как сообщалось ранее, в СМИ появились сообщения о том, что Израиль планирует в ближайшее время начать военную операцию против ливанской группировки "Хезболла". В противном случае движение может заметно усилиться в ближайшие два года и при поддержке Ирана стать причиной большой войны в регионе.