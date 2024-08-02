МЗС звернулося з серйозним попередженням до українців через погіршення ситуації на Близькому Сході

МЗС підготувало розгорнуті інструкції щодо поведінки в умовах підвищеної небезпеки

Міністерство закордонних справ України оновило свої рекомендації для громадян щодо подорожей до Ізраїлю та Лівану через загострення безпекової ситуації в регіоні. Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході знову загострилася.

З огляду на нестабільну обстановку, МЗС наполегливо закликає українців відмовитися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до нормалізації ситуації. Повідомлення розмістили на своєму офіційному сайті.

"Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із Сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан", — йдеться в повідомленні.

Щодо Лівану, відомство також посилило свої застереження. Окрім рекомендації утриматися від візитів до країни, МЗС також радить громадянам України, які наразі перебувають на території Лівану, якнайшвидше покинути її межі.

"Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, оприлюднених на сайті МЗС. Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє", — йдеться в повідомленні.

Для тих, хто все ж опиниться в Ізраїлі чи Лівані, МЗС підготувало розгорнуті інструкції щодо поведінки в умовах підвищеної небезпеки. Ці рекомендації, а також контактні дані для екстреного зв'язку у надзвичайних ситуаціях, розміщені на офіційному веб-сайті міністерства.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що лідер Ірану наказав вдарити по Ізраїлю через ліквідацію ватажка ХАМАСу. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, який і віддав наказ, тримає у своїх руках реальну владу в Ірані, має останнє слово під час прийняття будь-яких рішень на державному рівні, та є головнокомандувачем іранськими збройними силами.