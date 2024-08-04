Захоплення бізнесу ціною життя українців: Рейдери продовжують нищити медичну мережу "Ескулаб"

У п'ятницю, 2 серпня, відбулася чергова атака на ТОВ "Ескулаб-центр" у м. Києві, директором якої є Сергій Дядюшко. Це мережа, яка включає 26 пунктів збору біоматеріалу та центральну лабораторію. Про це повідомила операційна директорка мережі лабораторій "Ескулаб" Світлана Зінченко.

За твердженням операційної директорки ТОВ "Ескулаб Центр" Світлани Зінченко, компанія ПП "МЗ — Груп", за сприяння Ігоря Маліновського, родича одного із засновників ПП "ПСМЛ "Ескулаб" Станіслава Луговського, відключила лабораторію та пункти забору м. Києва від програмного забезпечення, яке розроблялось 12 років, в тому числі за кошти самого Дядюшка. Це призвело до блокування видачі всіх результатів аналізів та зупинки роботи лабораторії. Обладнання було відключено, а біоматеріал, зібраний протягом останніх днів минулого тижня в Києві, сховано. Це спричинило значні репутаційні збитки, а також затримку видачі результатів пацієнтам, включаючи тих, хто готувався до операцій, вагітних жінок, онкохворих дітей та людей, які робили біопсії.

"Більше тисячі людей не отримали свої результати вчасно або ж взагалі не отримали їх досі. Це втручання в господарську діяльність створює загрозу життю звичайних українців, особливо під час війни. Це методи, подібні до тих, що використовує Російська Федерація.

Деякі дослідження проводилися в лабораторії у Львові в ПП "ПСМЛ "Ескулаб" , з яким в ТОВ "Ескулаб Центр" укладено договір про надання медичних послуг. Зауважимо, що працівники пунктів забору м. Львова також піддаються тиску зі сторони Станіслава Луговського. Так, в межах кримінального провадження, зареєстрованого за його зверненням, начальник міграційної служби ГУ НП у Львівській області Олег Демкович та заступник начальника міграційної служби Володимир Копотюк в період з 03.06.2024 по 07.06.2024 відвідували пункти збору ПП "ПСМЛ "Ескулаб", погрожуючи та залякуючи працівників", — розповідає директорка.

Вона також зазначила, що всі дії є продовженням рейдерської атаки та резонансної справи щодо захоплення компанії "Ескулаб" партнером Сергія Дядюшка — Станіславом Луговським та ще одним учасником підприємства Денисом Мельником, яке триває в липня 2023 року. Оскільки їм не вдалося отримати більшість голосів на зборах учасників товариства в правовому полі, вони вдалися до блокування роботи мережі лабораторій через CRM-систему та викрадення (приховування) біоматеріалу.

"Тим часом, один із учасників підприємства Станіслав Луговський та комерційний директор Роман Висоцький, який діє в інтересах Дениса Мельника – третього учасника підприємства, виводять десятки мільйонів гривень, ухиляючись від пробиття касових чеків, що в свою чергу призводить до заниження офіційного доходу ( є нічим іншим як ухиленням від сплати податків) і як наслідок призведе до несплати податків", — повідомила Зінченко.