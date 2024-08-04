Захват бизнеса ценой жизни украинцев: Рейдеры продолжают уничтожать медицинскую сеть "Эскулаб"

В пятницу, 2 августа, произошла очередная атака на ООО "Эскулаб-центр" в Киеве, директором которой является Сергей Дядюшко. Это сеть, которая включает в себя 26 пунктов сбора биоматериала и центральную лабораторию. Об этом сообщила операционный директор сети лабораторий "Эскулаб" Светлана Зинченко.

По утверждению операционного директора ООО "Эскулаб Центр" Светланы Зинченко, компания ЧП "МЗ — Групп", при содействии Игоря Малиновского, родственника одного из основателей ЧП "ПСМЛ "Эскулаб" Станислава Луговского, отключила лабораторию и пункты забора г. Киева от программного обеспечения, которое разрабатывалось 12 лет, в том числе за средства самого Дядюшко. Это привело к блокированию выдачи всех результатов анализов и остановке работы лаборатории. Оборудование было отключено, а биоматериал, собранный за последние дни прошлой недели в Киеве, спрятан. Это повлекло значительный репутационный ущерб, а также задержку выдачи результатов пациентам, включая тех, кто готовился к операциям, беременным женщинам, онкобольным детям и людям, которые делали биопсии.

"Более тысячи людей не получили свои результаты вовремя или вообще не получили их до сих пор. Это вмешательство в хозяйственную деятельность создает угрозу жизни обычных украинцев, особенно во время войны. Это методы, подобные тем, что использует Российская Федерация.

Некоторые исследования проводились в лаборатории во Львове в ЧП "ПСМЛ "Эскулаб", с которым в ООО "Эскулаб Центр" заключен договор о предоставлении медицинских услуг. Заметим, что работники пунктов забора г. Львова также подвергаются давлению со стороны Станислава Луговского. Так, в рамках уголовного производства, зарегистрированного по его обращению, начальник миграционной службы ГУ ЧП во Львовской области Олег Демкович и заместитель начальника миграционной службы Владимир Копотюк в период с 03.06.2024 по 07.06.2024 посещали пункты сбора ЧП "ПСМЛ "Эскулаб", угрожая и запугивая сотрудников", — рассказывает директор.

Она также отметила, что все действия являются продолжением рейдерской атаки и резонансного дела по захвату компании "Эскулаб" партнером Сергея Дядюшко Станиславом Луговским и еще одним участником предприятия Денисом Мельником, которое продолжается в июле 2023 года. Поскольку им не удалось получить большинство голосов на собрании участников общества в правовом поле, они прибегли к блокированию работы сети лабораторий через CRM-систему и похищению биоматериала.

"Между тем, один из участников предприятия Станислав Луговский и коммерческий директор Роман Высоцкий, действующий в интересах Дениса Мельника — третьего участника предприятия, выводят десятки миллионов гривен, уклоняясь от пробивания кассовых чеков, что в свою очередь приводит к занижению официального дохода (нечему другим (как уклонением от уплаты налогов) и как следствие приведет к неуплате налогов", — сообщила Зинченко.