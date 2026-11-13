Збирав 35 тисяч людей, а тепер поріс бур'яном: як легендарний стадіон в Дніпрі перетворився на руїну

Поруч із футбольною ареною руйнується льодовий палац, де фіксують небезпечні розваги

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У мережі з’явилося відео занедбаного стадіону "Метеор" у Дніпрі. Арена, яка приймала європейські клуби та збірну України, поступово руйнується, а на покинутій території спортивного комплексу трапляються пожежі й збирається молодь.

Нові кадри оприлюднив у TikTok користувач fcdnipro88. У підписі автор зазначив, що показує стадіон таким, яким він є сьогодні.

Як "Метеор" став головною футбольною ареною міста

Стадіон збудували з ініціативи ПМЗ, оскільки старий "Металург" уже не вміщував усіх охочих відвідати спортивні події. Як пише dnepr.info, генеральний план розробили у 1962 році, а в серпні 1966-го тут зіграли перший футбольний матч. "Метеор" одразу став домашнім стадіоном "Дніпра".

У серпні 1966 року на арені відбувся перший футбольний матч Джерело: artkostyuk.com

Колись трибуни "Метеора" вміщували 35 тисяч уболівальників Джерело: artkostyuk.com

Спочатку трибуни вміщували 35 тисяч уболівальників. У 2002 році дерев’яні сидіння замінили пластиковими відповідно до вимог УЄФА, через що кількість місць скоротилася майже на 10 тисяч. На цьому полі "Дніпро" провів 27 зустрічей у турнірах УЄФА. Серед гостей арени були "Марсель", "Бенфіка" та "Фіорентина".

У 1980–1990-х роках стадіон був одним із головних футбольних осередків міста: тут "Дніпро" здобував медалі чемпіонатів СРСР та України. А в жовтні 2005 року на "Метеорі" зіграла національна збірна України – відбірковий матч чемпіонату світу проти Албанії завершився з рахунком 2:2.

Стадіон був одним із головних футбольних осередків міста Джерело: 056.ua

На полі "Метеора" "Дніпро" провів 27 матчів у турнірах УЄФА Джерело: dnepr.info

Переїзд "Дніпра" та зупинена реконструкція палацу

Після відкриття "Дніпро-Арени" у 2008 році основна команда залишила "Метеор". Старий стадіон використовували для тренувань та ігор дубля, згодом він також був тимчасовим домашнім майданчиком для "Маріуполя", кам’янської "Сталі" та ВПК-Агро. Уже на фотографіях 2023 року було видно бур’яни на полі та дерева між сидіннями.

Після відкриття "Дніпро-Арени" основна команда залишила "Метеор" Джерело: dnepr.info

Окрема історія занепаду – льодовий палац, який відкрили поруч у 1983 році. Як повідомляв сайт 056, у 2013 році споруду передали державному підприємству "Льодові арени" для реконструкції до Євробаскету-2015. Після скасування чемпіонату у 2014 році роботи зупинилися, а внутрішнє оздоблення на той момент уже було зруйноване.

Нових значних пошкоджень комплекс зазнав унаслідок російської атаки у 2024 році, повідомляє телеканал D1.

Пожежі, дрифт і підлітки на аварійних конструкціях

Покинута територія комплексу стала місцем небезпечних розваг. Як повідомляє "Дніпро Оперативний", через відсутність охорони сюди безперешкодно потрапляють і неповнолітні. Вони підіймаються на дах аварійних конструкцій, ходять зруйнованими перекриттями, кидають каміння та скло, влаштовують пожежі.

В одному з описаних випадків на арену заїхав автомобіль, який згодом загорівся. За словами свідків, машину підпалили невідомі. Присутній на місці чоловік розповів, що разом із друзями намагався загасити полум’я, але вогонь посилювався. Про можливий вибух газового балона в автомобілі та травму руки в однієї людини також повідомляє "Дніпро Оперативний".

За словами місцевих жителів, територією вільно їздять автомобілі, мотоцикли й мопеди, тут влаштовують дрифт, вечірки та бійки.

Як повідомляв "Телеграф", у 1930-х роках радянська влада вирішила знести некрополь, щоб облаштувати першу велику спортивну арену міста.