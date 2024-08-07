Зонтик точно понадобится: сколько еще будут идти осадки в Киеве

Жары пока не будет

В ближайшие дни в столице Украины прогнозируются мелкие осадки и облачность. Из всех дней наиболее солнечным ожидается четверг.

Согласно прогнозу Sinoptik, дневная температура будет колебаться в пределах +24…26 градусов. Ночью показатели будут находиться в пределах +17…18 градусов.

В течение почти всей среды, 7 августа, погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Днем будет идти мелкий дождь, однако к вечеру он должен закончиться. Воздух днем прогреется до +24 градусов, но ночью показатели зафиксировались около +18 градусов. Сила ветров не превысит легких 2 м/с.

В четверг, 8 августа, на небе облаков не будет. Дневная температура повысится до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов. Мощность ветров не превысит легких 2 м/с.

К рассвету пятницы, 9 августа, в городе ожидается облачная погода, которая утром прояснится. Однако днем и вечером возобновится. Осадков синоптики не прогнозируют. Показатели термометров днем достигнут +24 градусов, а вечером упадут до +18 градусов. В последний день рабочей недели предполагается штиль.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда в Украине ожидается самый жаркий день этой недели.