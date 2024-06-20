Просто про ВЛК. Кого із лікарів треба проходити і який вердикт можна отримати

Є п'ять статусів, які можна отримати, відповідно до стану здоров'я

Військово-лікарська комісія покликана всебічно дослідити стан здоров'я військовозобов'язаного. Вона має обмежену максимальну тривалість та певні нормативні вимоги.

Як зазначає адвокат Олег Леонтьєв, військовозобов'язаного мають оглянути хірург (виявлення патологій), терапевт (виявлення хвороб серцево-судинної системи, дихання, травлення, нирок, суглобів тощо), невропатолог (хвороби ЦНС та периферії), психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог та дерматолог. За потреби військовозобов'язаний надає медичні довідки про наявні хвороби, результати обстежень тощо і його можуть скерувати на додатковий огляд до спеціаліста.

Лікарі у ВЛК — із державних та комунальних лікарень. Під час проходження проводять ряд аналізів:

сечі

крові

на ВІЛ та гепатити

групу крові та резус-фактор.

Серед додаткових може бути рентген грудей, кардіограма, вимір тиску та рівня цукру. За результатами оцінки ВЛК може надати п'ять видів статусу військовозобов'язаного:

придатний,

непридатний з виключенням з обліку,

непридатний з повторною ВЛК через 6-12 місяців,

тимчасово непридатні (потребують лікування, відпустки тощо)

придатні до служби в певних частинах — забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медпідрозділах, логістичних, зв'язкових, оперативного забезпечення та охоронних підрозділах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які види сповіщень можуть надсилатися поштою військовозобов'язаним. Це може бути не тільки повістка.