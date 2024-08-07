Хитрий план СРСР перетворився на проблему: чому за радянських часів усюди висаджували тополі

Причин було кілька

За радянських часів масово розводили не тільки отруйний борщівник. Тоді часто висаджували тополі, які зараз вирубують — їх пух спричиняє алергію, а самі дерева падають та обривають електропроводи.

Навіщо ж у СРСР висаджували тополі? Телеграф розповідає про причини цього незвичайного рішення.

Тополі почали активно висаджувати у 50-х роках минулого століття — тоді країни відновлювалися з руїн. Потрібно було забудувати та упорядкувати величезну кількість міст і сіл. Паралельно проводилася і програма з їхнього озеленення і саме тоді Сталін розпорядився садити тополі.

Виявляється, тополі – рекордсмени у плані вироблення кисню та віддачі його у навколишнє середовище. За добу одне таке дерево здатне забезпечити киснем чотирьох дорослих людей.

До того ж це чудові "фільтри" — дерева здатні поглинати шкідливі сполуки. А завдяки пірамідальній формі їх можна висаджувати близько один до одного.

Але у тополь є одна незвичайна відмінність — цвітуть і "виробляють" пух тільки тополі жіночої статі. Спочатку в СРСР планувалося висадження саме "дерев-чоловіків". Однак на те, щоб відібрати ці саджанці, знадобилося б надто багато часу. У Союзі над цим вирішили не надто морочитися.

Пізніше це перетворилося на справжню проблему, адже під час цвітіння пух тополиний масово поширюється по околицях і завдає незручності алергікам. До того ж він добре горить, що також може призвести до плачевних наслідків. З цих причин останні роки тополі активно вирубують, а на їхнє місце висаджують інші дерева.

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