Досі використовуєте ці лайфхаки? Хитрощі, які вигадали в СРСР

Ними користуються і сучасні господині

Під час СРСР продукти та речі були у дефіті. Тому радянські люди звикли економити на багатьох речах та продуктах.

Вони вигадували безліч різних лайфхаків, які можуть застосовуватися досі. "Телеграф" розповідає про деякі з них.

Які радянські лайфхаки використовуються досі

Під час СРСР часто використовували соду. Її додавали у випічку, застосовували для чищення плити та миття посуду. Навіть при великій кількості різних засобів вона і зараз не залежується на полицях магазинів.

Старше покоління пам’ятало голодні роки, тому ставлення до їжі було зовсім іншим. Продукти не викидалися, а йшли в переробку — наприклад, із хліба робили сухарі, із фруктів варили варення, варення ж перетворювали на самогон.

Під час СРСР коробки, пляшки, банки та лотки для яєць також не відправляли на смітник — їм завжди було застосування. Та й зараз лайфаки з подібною тарою та пластиковими пляшками дуже популярні.

Не викидали радянські жінки та колготки. У них можна було зберігати цибулю, фарбувати яйця на Великдень та підв’язувати кімнатні та дачні рослини.

Деякі відправляли в зливний бачок цеглу. Такий метод дозволяв заощадити витрати води. Справа в тому, що якщо цеглу покласти в бачок унітазу, то води в нього надходитиме менше. Завдяки цьому витрата рідини при змиві скоротиться.