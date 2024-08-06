Досі використовуєте ці лайфхаки? Хитрощі, які вигадали в СРСР
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Ними користуються і сучасні господині
Під час СРСР продукти та речі були у дефіті. Тому радянські люди звикли економити на багатьох речах та продуктах.
Вони вигадували безліч різних лайфхаків, які можуть застосовуватися досі. "Телеграф" розповідає про деякі з них.
Які радянські лайфхаки використовуються досі
Під час СРСР часто використовували соду. Її додавали у випічку, застосовували для чищення плити та миття посуду. Навіть при великій кількості різних засобів вона і зараз не залежується на полицях магазинів.
Старше покоління пам’ятало голодні роки, тому ставлення до їжі було зовсім іншим. Продукти не викидалися, а йшли в переробку — наприклад, із хліба робили сухарі, із фруктів варили варення, варення ж перетворювали на самогон.
Під час СРСР коробки, пляшки, банки та лотки для яєць також не відправляли на смітник — їм завжди було застосування. Та й зараз лайфаки з подібною тарою та пластиковими пляшками дуже популярні.
Не викидали радянські жінки та колготки. У них можна було зберігати цибулю, фарбувати яйця на Великдень та підв’язувати кімнатні та дачні рослини.
Деякі відправляли в зливний бачок цеглу. Такий метод дозволяв заощадити витрати води. Справа в тому, що якщо цеглу покласти в бачок унітазу, то води в нього надходитиме менше. Завдяки цьому витрата рідини при змиві скоротиться.