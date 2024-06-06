Якщо обережно, то можна? Чи дозволено подвійне громадянство в Україні, як отримати другий паспорт та чи можуть покарати

Існує безліч способів отримати другий паспорт, але за деякі можу покарати

Днями Україну сколихнула новина про те, що з 1 червня наша країна скасувала виключення "проживання за кордоном". Йдеться про громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за межами України та мають відповідні позначки у своїх документах про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання. Вони більше не мають змоги виїжджати за межі України. Водночас у посольстві США в Україні зазначили, що це правило поширюється і на осіб, які мають громадянство України та США. Справа в тому, що наша країна не визнає наявність подвійного громадянства.

Про те, як тоді такі громадяни "утворилися" в Україні, чи можна українцям мати два громадянства, а також як його отримати, читайте далі в матеріалі "Телеграфа".

Насправді, незважаючи на те, що серед українців існує думка про те, що подвійне громадянство у нашій заборонено, насправді це не так. Точніше, не зовсім так. В Україні інститут громадянства регулюється законом України Про громадянство України № 2235-III від 18 січня 2001 року та Європейську конвенцію про громадянство, яка була ратифікована Верховною Радою України 20 вересня 2006 року. Незважаючи на те, що в цьому документі зафіксовано принцип єдиного громадянства, в ньому ж і немає норми, яка б не допускала множинного громадянства.

Для довідки: насправді вищезгаданий принцип єдиного громадянства не допускає існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Тобто забороняється запроваджувати громадянства певних областей чи міст. Наприклад, неможливо бути громадянином Запоріжжя.

Таким чином, Закон "Про громадянство України" прямо не дозволяє українцям мати другий паспорт, але також і не забороняє отримувати громадянство інших держав, а лише не визнає його. Це означає, що за наявності у громадянина України громадянства іншої держави, коли той перебуває на території нашої країни, до нього застосовуються закони, як і до інших громадян. Тобто держава не бере до уваги ваш другий паспорт, тому що для неї його "не існує".

Чи можуть покарати за подвійне громадянство

Порядок декларування другого громадянства в Україні відсутній, тому довести факт наявності двох і більше громадянств практично неможливо. Відповідальності за подвійне громадянство в Україні наразі не передбачено. Українці не зобов’язані повідомляти про друге громадянство та не несуть кримінальної чи адміністративної відповідальності, коли отримують другий паспорт. Українці також не зобов’язані відмовлятись від першого громадянства, якщо цього не вимагають закони країни другого громадянства.

Важливо: це не стосується паспортів країни-агресорки У цьому випадку наявність такого паспорта може розглядатися як зрада батьківщині.

У той же час другий паспорт може навіть спричинити припинення громадянства України, але це відбувається далеко не завжди. Це відбувається у тому випадку, якщо українець отримав другий паспорт добровільно. При цьому "Отримати добровільно" означає, що людина подавала прохання про вступ до громадянства іншої країни за походженням, натуралізацією, або отримала громадянство за інвестиції.

Як отримати другий паспорт

Існує безліч способів. Але, як правило, всі вони вимагають часу. Наприклад, отримати друге громадянство можна, якщо легально прожити в країні кілька років, одружитися з громадянином іншої країни, брати участь у програмах репатріації. Такий шлях може займати до десятка років. Також громадянин України отримує свій паспорт за фактом народження. Тобто, якщо ваша дитина народилася в іншій країні, тоді вона автоматично отримує і громадянство, наприклад США, і України.

Нагадаємо, взимку 2024 року в Україні з’явився текст законопроекту про множинне громадянство.