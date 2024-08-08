Наказание суровое: в Волынской области мужчина пошел под суд из-за трех сосен

Ущерб нанесенный государству оценили в общую сумму 31315 грн. 92 коп

В Волынской области мужчина пошел под суд, срубив три сосны в лесу. Решение вызвало резонанс в обществе.

Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на данные из Единого реестра судебных решений. Сообщается, что инцидент случился в мае 2024 года. Тогда уроженец села Гремячее самовольно срубил три сосны в 38 квартале 12 выдели Партизанского (Цуманского) лесничества. Свою "добычу" мужчина погрузил на подводу и перевез минитрактором марки "Dongfeng DF-244" в полевую местность в селе Гремячее.

Ущерб нанесенный государству оценили в общую сумму 31315 грн. 92 коп.

Дело дошло до суда, где обвиняемый признал свою вину. К тому же, накануне он компенсировал ущерб государству. Несмотря на это суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 17 000 гривен.

Также с мужчины требуют компенсировать судебные издержки на проведение судебной транспортно-товароведческой экспертизы – 1893 гривны. Между тем, мужчина – безработный.

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