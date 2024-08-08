Заброньованих українців можуть мобілізувати: названа умова

Оформлення відстрочки має бути здійснено до того, як військовозобов’язаний набуде статусу військовослужбовця

Виявилося, що заброньованих українців можуть все ж таки мобілізувати. Це може статися у тому випадку, якщо людина не встигла повідомити ТЦК про своє бронювання.

Про це свідчить рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 16 травня 2024 року у справі №260/1111/24. Деталі з’явилися на sud.ua.

Наголошується, що саме військовозобов’язані мають повідомити ТЦК про право на відстрочку.

Оформлення відстрочки має бути здійснено до того, як військовозобов’язаний набуде статусу військовослужбовця. Тобто, до фактичного призову на службу.

Після набуття статусу військовослужбовця можливість оформлення відстрочки від призову вже неможлива, оскільки людина вважається тією, хто перебуває на військовій службі.

Газета наводить прикладом відповідну судову практику. Чоловік судився з прикордонним загоном (військовою частиною) та просив скасувати мобілізаційне розпорядження, яким його направляють на проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу.

"8 лютого 2024 року він мав намір перетнути кордон на законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров’я позивача не обстежився, а скарги та факт перебування на військовому обліку до ТЦК як непридатного до військової службі до уваги не бралися ", — йдеться у статті.

Більше того, чоловіка було заброньовано за ТОВ "Ф". Незважаючи на це, після проходження медичної комісії його доставили до військової частини для проходження військової служби.

Суд зазначив, що позивач не повідомляв працівників ТЦК про наявність у нього права на відстрочку. Належних доказів бронювання не надав. Інформації в "Оберіг" теж не було.

Таким чином, реалізація права на відстрочку має бути здійснена військовозобов’язаним своєчасно, до моменту фактичного призову на службу. Тільки у цьому випадку таке право може бути ефективно використано.

Раніше "Телеграф" писав, що при зверненні до районного чи міського територіального центру комплектування із заявою про надання відстрочки, військовозобов’язаного не повинні направляти на проходження ВЛК до ухвалення рішення комісією.