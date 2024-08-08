Забронированных украинцев могут мобилизовать: названо условие

Оформление отсрочки должно быть произведено до того, как военнообязанный приобретет статус военнослужащего

Оказалось, что забронированных украинцев могут все же мобилизовать. Это может произойти в том случае, если человек не успел сообщить ТЦК о своем бронировании.

Об свидетельствует решение Закарпатского окружного административного суда от 16 мая 2024 года по делу №260/1111/24. Подробности появились на sud.ua.

Отмечается, что именно военнообязанные должны уведомить ТЦК о праве на отсрочку.

Оформление отсрочки должно быть произведено до того, как военнообязанный приобретет статус военнослужащего. То есть до фактического призыва на службу.

После приобретения статуса военнослужащего, возможность оформления отсрочки от призыва уже невозможна, так как человек считается находящимся на военной службе.

Газета приводит в пример соответствующую судовую практику. Мужчина судился с пограничным отрядом (воинской частью) и просил отменить мобилизационное распоряжение, которым его направляют на прохождение военной службы, а также отменить приказ о зачислении в списки личного состава.

"8 февраля 2024 года он намеревался пересечь границу на законных основаниях, однако был задержан и доставлен в ТЦК, где прошел медицинскую комиссию. Во время проведения медосмотра состояние здоровья истца не обследовалось, а жалобы и факт пребывания на воинском учете в ТЦК как непригодного к военной службе во внимание не принимались", — говорится в статье.

Более того, мужчина был забронирован за ООО "Ф". Несмотря на это, после прохождения медицинской комиссии его доставили в воинскую часть для прохождения военной службы.

Суд отметил, что истец не уведомлял работников ТЦК о наличии у него права на отсрочку. Надлежащих доказательств бронирования не предоставил. Информации в "Обереге" тоже не было.

Таким образом, реализация права на отсрочку должна быть произведена военнообязанным своевременно, до момента фактического призыва на службу. Только в этом случае такое право может быть эффективно использовано.

Ранее "Телеграф" писал, что при обращении в районный или городской территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки, военнообязанного не должны направлять на прохождение ВЛК до принятия решения комиссией.