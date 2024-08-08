Мобилизация в Украине: когда "полетят" первые штрафы за не обновление учетных данных

На некоторых уже налагаются штрафы

Во время общей мобилизации военнообязанные в Украине должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП. Если этого не сделать, то штрафа тогда не миновать.

Первые штрафы начнут поступать после того, как ТЦК и СП проверят данные в реестре "Оберег". Об этом говорит народный депутат Александр Федиенко, передает Эспрессо.

Он отмечает, что штрафы будут поступать только тем, кто не актуализировал информацию.

"Сейчас никто штрафы не будет отправлять домой. Штрафы начнут поступать в конце сентября. В частности, речь идет о штрафах, которые будут поступать военнообязанным после того, как ТЦК проверят соответствующую базу "Оберіг"", — подчеркнул Федиенко.

В законе четко прописано, что в течение 2 месяцев после его вступления в силу нужно было обратиться в ТЦК. По его словам, сейчас штрафы начали получать те, кто приходит в центр комплектования.

"Другое дело, когда гражданин приходил в ТЦК и стоял на учете, обновил свои данные, но, к сожалению, не имел при себе оригинала военно-учетного документа. Если ТЦК выписывает ему штраф, то следует напомнить, что документ из приложения Резерв+ равняется к бумажному, и на него можно ссылаться, как на оригинал", — резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где военнообязанному посмотреть, выписали ли ему штраф, если тот не пришел в ТЦК после повестки или не обновил вовремя данные.