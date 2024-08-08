Формування образу ветерана: необхідна державна підтримка та інформаційні кампанії — Юрій Гудименко

Державі лише нашкодить величезна кількість ветеранів, які до кінця життя сприйматимуть себе в цьому статусі

Держава повинна зробити все можливе для того, щоб ветерани могли жити повноцінним життям і не згадували про свій статус щодня. Водночас у суспільстві необхідно сформувати новий образ ветерана, релевантний до реалій війни.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко поділився в інтерв’ю з Сергієм Гнезділовим на каналі Hromadske Talk.

"Міністерство культури та інформаційної політики повинне працювати в напрямку формування образу ветерана. Проводити інформаційні кампанії, знімати фільми, кліпи, показувати на телемарафоні. Цей процес в Україні зараз відсутній. Американський, британський, хорватський досвід щодо поводження з ветеранами не можна назвати стовідсотково успішним або таким, що відповідає українським реаліям. Нам нема на що орієнтуватись, потрібно напрацьовувати з нуля. Моє бачення: держава має зробити все для того, щоб ветеран майже не згадував про свій статус. Я не сприймаю себе як цивільну особу, якщо мені щодня необхідно показувати посвідчення УБД", — ділиться Юрій Гудименко.

За його словами, державі лише нашкодить величезна кількість ветеранів, які до кінця життя сприйматимуть себе в цьому статусі. Політики намагатимуться розхапати ветеранські організації для формування власного іміджу. Не виключено, що люди з бойовим досвідом, але без розуміння свого місця в суспільстві формуватимуться в злочинні угруповання.

"Ветеран повинен пам'ятати, що він підприємець, батько, вболівальник футбольного клубу. Згадувати, що він ветеран на свята, коли скажуть прийти на марш чи до школи. Після поранення чи демобілізації військовому треба перелаштуватись до цивільним умов. Наприклад, особисто я знайду, чим зайнятись. А як бути людям, чий дім знищено або він залишився на окупованій території? Найгірше, що можна уявити, це коли ветеран почуватися зайвим у своїй державі після завершення бойових дій", — підкреслив Гудименко.