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Україну накриють грозові дощі, але спека поки не відступає: якою буде погода у вихідні

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
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Погода в Україні на 10 та 11 серпня Новина оновлена 09 серпня 2024, 11:27
Погода в Україні на 10 та 11 серпня. Фото Pixabay

Синоптики радять готувати парасольки

Після робочого тижня на українців чекають спекотні, але дощові вихідні. Країну накриють зливи із грозами.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Найнижча нічна температура буде +14 градусів, найвища денна +31 градус.

Погода в Україні в суботу, 10 серпня

Мешканцям західних областей обіцяють мінливу хмарність, без опадів, місцями короткочасний дощ. Середня нічна температура повітря +16+14 градусів, денна +24+26 градусів.

У північних областях буде хмарно. Очікуються короткочасні дощі із грозами. Подекуди мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря +17+15 градусів, денна +24+26 градусів.

Мешканців центральних областей теж накриють короткочасні дощі з грозами. Стовпчики термометрів уночі покажуть +18+16 градусів, а вдень +26+28 градусів.

У південних областях очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нічна температура повітря +21+19, денна +29+31 градус.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише місцями пройде короткочасний дощ. Вночі температура повітря опуститься до +18+16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27+30 градусів.

У Криму очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі опуститься до +19 градусів. Вдень +29+31 градус.

Погода в Україні в неділю, 11 серпня

На всій території України встановиться суха тепла погода з температурою в межах +24…+31 градус. Вітер утримається на північно-західній чверті, 5-10 м/с.

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