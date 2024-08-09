Україну накриють грозові дощі, але спека поки не відступає: якою буде погода у вихідні

Синоптики радять готувати парасольки

Після робочого тижня на українців чекають спекотні, але дощові вихідні. Країну накриють зливи із грозами.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. Найнижча нічна температура буде +14 градусів, найвища денна +31 градус.

Погода в Україні в суботу, 10 серпня

Мешканцям західних областей обіцяють мінливу хмарність, без опадів, місцями короткочасний дощ. Середня нічна температура повітря +16+14 градусів, денна +24+26 градусів.

У північних областях буде хмарно. Очікуються короткочасні дощі із грозами. Подекуди мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря +17+15 градусів, денна +24+26 градусів.

Мешканців центральних областей теж накриють короткочасні дощі з грозами. Стовпчики термометрів уночі покажуть +18+16 градусів, а вдень +26+28 градусів.

У південних областях очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нічна температура повітря +21+19, денна +29+31 градус.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише місцями пройде короткочасний дощ. Вночі температура повітря опуститься до +18+16 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +27+30 градусів.

У Криму очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі опуститься до +19 градусів. Вдень +29+31 градус.

Погода в Україні в неділю, 11 серпня

На всій території України встановиться суха тепла погода з температурою в межах +24…+31 градус. Вітер утримається на північно-західній чверті, 5-10 м/с.

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