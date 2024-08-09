Украину накроют грозовые дожди, но жара пока не отступает: какой будет погода на выходных
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Синоптики советуют готовить зонты
После рабочей недели украинцев ждут жаркие, но дождливые выходные. Страну накроют ливни с грозами.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Самая низкая ночная температура будет +14 градусов, самая высокая дневная +31 градус.
Погода в Украине в субботу, 10 августа
Жителям западных областей обещают переменную облачность без осадков, местами кратковременный дождь. Средняя ночная температура воздуха +16+14 градусов, дневная +24+26 градусов.
В северных областях будет облачно. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +17+15 градусов, дневная +24+26 градусов.
Жителей центральных областях тоже накроют кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров ночью покажут +18+16 градусов, а днем +26+28 градусов.
В Южных областях ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха +21+19 градусов, дневная +29+31 градус.
В восточных областях ожидается переменная облачность без осадков. Лишь местами пройдет кратковременный дождь. Ночью температура воздуха опустится до +18+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +27+30 градусов.
В Крыму ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов. Днем — +29+31 градус.
Погода в Украине в воскресенье, 11 августа
По всей территории Украины установится сухая теплая погода с температурой в пределах +24…+31 градус. Ветер удержится на северо-западной четверти, 5 – 10 м/с.
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