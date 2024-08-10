В Никополе из больницы похитили младенца: что известно

Мальчика оперативно разыскали

В городе Никополь Днепропетровской области 9 августа отец выкрал из больницы ребенка. Мальчик находился в стационаре на время процесса лишения родительских прав его родителей.

Об инциденте сообщили журналисты ГО "Прихист". Они рассказали, что мужчина пришел в больницу навестить сына, но забрал мальчика и исчез с ним в неизвестном направлении.

На место срочно выехали сотрудники ювенальной превенции, они начали поиски ребенка. Мальчика удалось найти уже через несколько часов.

С малышом все в порядке. Мальчика вернули в больницу, его дальнейшую судьбу будут определять в социальных службах.

Вероятно, ребенок, о котором идет речь, совсем маленький. Анонсируя новость о его похищении, ГО "Прихист" на своей странице в Facebook написала, что речь идет о младенце.

Как сообщал "Телеграф", в июле Украину всколыхнула новость о похищении ребенка из городского перинатального центра. Маленькую Киру, которую должны были выписать на третий день после рождения, выкрали, пока ее мама на 10 минут отлучилась в буфет перекусить. Похитителем оказался трансгендер. К счастью, малышка не пострадала.