Часть семьи за границей: можно ли получить субсидию

Субсидия выплачивается со следующего месяца после подачи документов

Субсидию могут получить те граждане, расходы которых на коммунальные услуги превышают сумму обязательного платежа. Его рассчитывают исходя из доходов семьи.

Как говорится на правительственном портале, сумма субсидии рассчитывается исходя из среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Оформить помощь от государства может:

зарегистрированное лицо,

человек, живущий по договору аренды,

ВПЛ, фактически проживающая со справкой о статусе, где указан адрес домохозяйства,

недееспособное или несовершеннолетнее лицо по заявлению попечителя,

застройщик, которому уже приходят счета, но дом еще не сдан.

Когда рассчитывается сумма субсидии и нормативы начисления, учитываются все зарегистрированные лица. Однако если кто-то из членов семьи не проживает по адресу, хотя и зарегистрирован, нужно это подтвердить документами. В таком случае расчет другой. Если члены семьи более 60 дней за границей на момент обращения, доходы этих лиц не будут включать в расчет.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях расчета субсидии для переселенцев. Кроме дополнительного документа для этой категории по-особому считают доходы.