"Топитимуть усіх колег по цеху": історик відреагував на скандальну заяву письменниці Забужко про Ліну Костенко

Забужко поставила під сумнів роль Костенко як дисидентки

Днями українська письменниця Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко, назвавши її "Сталіном у мініатюрі". На таку скандальну заяву поетеси відреагував історик Вадим Назаренко.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що Забужко поставила під сумнів роль Костенко як дисидентки. Але, намагаючись "потопити колег по цеху", подібними висловлюваннями, письменниця має смішний вигляд.

Оксана Забужко розкритикувала Ліну Костенко

63-річна українська письменниця Оксана Забужко в інтерв’ю Еммі Антонюк розповіла, що Ліна Костенко у 80-х роках мала серйозний вплив на київську інтелігенцію, і нагадувала "Сталіна в мініатюрі". І від її впливу було складно позбутися молодим літераторам.

Також вона заявила, що попри те, що Костенко отримала Шевченківську премію у 1987 році, це скоріше було першою ознакою розбудови, а не дисидентської діяльності. Ці слова письменниці викликали резонанс.

Історик Вадим Назаренко зазначив, що в біографії самої Забужко сказано, що вона вступила до КПРС не пізніше 1988 року (тобто може й саме 1987). Але люди, які були кар’єристами в СРСР, намагатимуться "потопити колег", почавши доводити, що ті пристосуванці, а про своє минуле старанно мовчати.

"Телеграф" писав раніше, що Валерій Залужний та Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва : стала відома скандальна деталь щодо голосування.