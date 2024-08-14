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"Топитимуть усіх колег по цеху": історик відреагував на скандальну заяву письменниці Забужко про Ліну Костенко

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Оксана Забужко розкритикувала Ліну Костенко Новина оновлена 14 серпня 2024, 15:10
Оксана Забужко розкритикувала Ліну Костенко. Фото Колаж "Телеграфа"

Забужко поставила під сумнів роль Костенко як дисидентки

Днями українська письменниця Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко, назвавши її "Сталіном у мініатюрі". На таку скандальну заяву поетеси відреагував історик Вадим Назаренко.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що Забужко поставила під сумнів роль Костенко як дисидентки. Але, намагаючись "потопити колег по цеху", подібними висловлюваннями, письменниця має смішний вигляд.

Оксана Забужко розкритикувала Ліну Костенко

63-річна українська письменниця Оксана Забужко в інтерв’ю Еммі Антонюк розповіла, що Ліна Костенко у 80-х роках мала серйозний вплив на київську інтелігенцію, і нагадувала "Сталіна в мініатюрі". І від її впливу було складно позбутися молодим літераторам.

Також вона заявила, що попри те, що Костенко отримала Шевченківську премію у 1987 році, це скоріше було першою ознакою розбудови, а не дисидентської діяльності. Ці слова письменниці викликали резонанс.

Історик Вадим Назаренко зазначив, що в біографії самої Забужко сказано, що вона вступила до КПРС не пізніше 1988 року (тобто може й саме 1987). Але люди, які були кар’єристами в СРСР, намагатимуться "потопити колег", почавши доводити, що ті пристосуванці, а про своє минуле старанно мовчати.

"Телеграф" писав раніше, що Валерій Залужний та Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва : стала відома скандальна деталь щодо голосування.

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#Ліна Костенко #Оксана Забужко