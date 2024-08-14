"Будут топить всех коллег по цеху": историк отреагировал на скандальное заявление писательницы Забужко о Лине Костенко

Забужко поставила под сомнение роль Костенко как диссидентки

На днях украинская писательница Оксана Забужко резко высказалась о Лине Костенко, назвав ее "Сталином в миниатюре". На такое скандальное заявление поэтессы отреагировал историк Вадим Назаренко.

На своей странице в Facebook он заявил, что Забужко поставила под сомнение роль Костенко как диссидентки. Но, пытаясь "потопить коллег по цеху", подобными высказываниями, писательница выглядит смешно.

Оксана Забужко раскритиковала Лину Костенко

63-летняя украинская писательница Оксана Забужко в интервью Эмме Антонюк рассказала, что Лина Костенко в 80-е годы имела серьезное влияние на киевскую интеллигенцию, и напоминала "Сталина в миниатюре". И от ее влияния было сложно избавиться молодым литераторам.

Также она заявила, что несмотря на то, что Костенко получила Шевченковскую премию в 1987 году, это скорее было первым признаком перестройки, а не диссидентской деятельности. Эти слова писательницы вызвали резонанс.

Историк Вадим Назаренко отметил, что в биографии самой Забужко сказано, что она вступила в КПСС не позднее 1988 году (т.е. может именно в 1987). Но люди, которые были карьеристами в СССР, будут пытаться "топить коллег" доказывать, что те приспособленцы, а о своем прошлом будут старательно умалчивать.

"Телеграф" писал ранее, что Валерий Залужный и Лина Костенко стали почетными гражданами Киева: стала известна скандальная деталь по голосованию.