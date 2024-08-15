Зеленський попросив Раду терміново зібратися

Президент України Володимир Зеленський попросив Верховну Раду терміново зібратися, щоб обговорити чотири важливі питання.

Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Перший. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, і братимуть участь у всіх інших діях на території держави-агресора, отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, передбачені для передової", — зауважив президент.

Друге питання полягає в тому, що кожен воїн заслуговує на визнання і максимальну підтримку. Це стосується зокрема тих наших воїнів – українських легіонерів, які зараз мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони мають право бути нашими громадянами та громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, наших рідних героїв.

Третє — має бути врегульовано питання трофейної зброї, яку наші воїни добувають у боях. Ми маємо це влаштувати.

Четвертий — зрадники, колаборанти, які працюють на війну, повинні бути позбавлені будь-яких звань та нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а справді фіксувало, як Україна ставиться до такої особи.

Повний текст читайте у матеріалі "Телеграфа": Зеленський просить Раду терміново зібратися: є чотири важливі питання.