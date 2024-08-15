Зеленский попросил Раду срочно собраться
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду срочно собраться, чтобы обсудить четыре важных вопроса.
Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.
"Первый. Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", — отметил президент.
Второй вопрос заключается в том, что каждый воин заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов – украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они имеют право быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить и на их родных, на наших родных героев.
Третий — должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины добывают в боях. Мы должны это устроить.
Четвертый — предатели, коллаборанты, работающие на войну должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу.
Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Зеленский просит Раду срочно собраться: есть четыре важных вопроса.