Зеленский попросил Раду срочно собраться

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду срочно собраться, чтобы обсудить четыре важных вопроса.

Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Первый. Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", — отметил президент.

Второй вопрос заключается в том, что каждый воин заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов – украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они имеют право быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить и на их родных, на наших родных героев.

Третий — должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины добывают в боях. Мы должны это устроить.

Четвертый — предатели, коллаборанты, работающие на войну должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу.

Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Зеленский просит Раду срочно собраться: есть четыре важных вопроса.