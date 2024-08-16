Які документи потрібно носити із собою під час мобілізації: перелік

Важливо мати інформацію щодо оновлення даних

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані мають носити з собою відповідні документи. Це стосується й призовників та резервістів.

Які саме документи мають бути розповіли у Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Усе залежить від ситуації та відношення до військової служби.

Крім того, важливо стежити за актуальністю ваших даних у військовому обліку. Ви можете оновити інформацію через ЦНАП або за допомогою мобільного додатку "Резерв+".

"Водночас важливо мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку "Резерв+"", — зазначають у ТЦК.

Нагадуємо, що військовозобов'язані українці можуть отримати повістку не лише вдома, а й на вулиці. Згідно з чинним законодавством, є чіткий порядок цієї процедури.

Спочатку представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який має повноваження вручати повістки, повинен зупинити громадянина та представитися. Обов'язково уповноважений зобов’язаний повідомити громадянина про мету зупинки та причину звернення.

На вимогу громадянина, представник ТЦК повинен показати своє посвідчення, що підтверджує його повноваження. Громадянин, у свою чергу, може пред’явити свій паспорт та військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі).

Раніше "Телеграф" писав, які дані має містити повістка та коли від неї можна відмовитися. Обов’язковою умовою є підпис уповноваженої особи та печатка.