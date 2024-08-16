"Вийди звідси, розбійник": як виглядає і чим під час війни займається Годунок, якого послав Зеленський (фото, відео)

Схоже, Ярослав Годунок став військовим, але не так однозначно

Ярослав Годунок прославився на всю Україну після відео, де його "посилає" президент України Володимир Зеленський. Це сталося у Борисполі у 2019 році, через місяць після інавгурації нового президента. Зеленський змусив секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка залишити офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість. "Вийди звідси, розбійнику", — сказав тоді президент Годунку, а ця фраза стала мемом.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля героя "мема про розбійника" Ярослава Годунка, як він виглядає і чим займається під час війни в Україні.

Ярослав Годунок став добровольцем

Колишній секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок став добровольцем у Добровольчому формуванні територіальної громади. Він узяв собі позивний "Розбійник".

У соцмережі Instagram Ярослав Годунок постить фото та відео у військовій формі. А також записує відеозвернення та свої коментарі щодо подій у країні та на війні. Так, у серпні минулого року "Розбійник" записав емоційний ролик, в якому розповів, що його побратиму, який на війні втратив руку, та іншим хлопцям надали не належні умови та знущалися з них у Мукачівському військовому госпіталі. До речі, це відео досі висить у закріплених на сторінці Годунка.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

З останнього, що екс-чиновник так емоційно та з нецензурною лексикою коментував у відеозверненні, це скандальний законопроект про відкуп для корупціонерів. У своєму відео Годунок не вибирав висловлювання, критикував владу та обурювався цим законопроектом.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

Ярослав Годунок – не військовий?

Після скандалу з Мукачівським шпиталем Годунка вирішив "викрити" скандально відомий співавтор проекту "Ісландія" Володимир Петров. У вересні 2023 року він опублікував у Facebook пост, у якому звинуватив "Розбійника" у тому, що він лише видає себе за військового. При цьому Петров надав фото документів, які начебто це підтверджують.

"Герой війни" та за сумісництвом аферист із партії Ляшко Ярослав Годунок, якого ви знаєте по відео "Вийди звідси, розбійнику!" та істеричному і абсолютно брехливому блогу про нібито знущання з військових у Мукачівському госпіталі, не військовий, не перебуває у ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії та Територіальній обороні", — заявив Петров у своєму посту з документами.

Крім того, на ютуб-каналі "Ісландія" вийшло відео, присвячене Ярославу Годунку, в якому Петров та Іванов розносять його в пух і порох.

Що ще відомо про Ярослава Годунка

У березні 2023 року на ютуб-каналі "Інтера" вийшов репортаж "Історії війни", героєм якого став Ярослав Годунок. У титрах відео він вказаний, як комбат добровольчого батальйону територіальної оборони Бориспільської області. Повідомляється, що в перший день війни Годунок не став чекати на російський наступ на Бориспіль, а зібрав однодумців і вирушив на зустріч ворогові. У бою під Баришівкою отримав дві контузії та дванадцять поранень.

Зазначимо, що за підтвердженлю інформацією "Української правди", Ярослав Годунок справді мав судимість. Святошинський райсуд Києва рішенням від 16 травня 2002 року засудив Годунка до 5 років. Він як водій машини "Беркута" (МВС) брав участь у квартирних крадіжках. Проте, суд звільнив його від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на 3 роки з урахуванням каяття та відшкодування шкоди. За законом, судимість вважається погашеною після закінчення терміну покарання.

Пізніше Ярослав Годунок обійняв посаду секретаря Бориспільської міськради. І саме під час зустрічі президента та чиновників у Борисполі, Зеленський сказав цю знамениту фразу: "Вийди звідси, розбійник", яка відразу стала інтернет-мемом.

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