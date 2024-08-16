"Выйди отсюда, разбойник": как выглядит и чем во время войны занимается Годунок, которого послал Зеленский (фото, видео)

Похоже, Ярослав Годунок стал военным, но не все так однозначно

Ярослав Годунок прославился на всю Украину после видео, где его "посылает" президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло в Борисполе в 2019 году, через месяц после инаугурации нового президента. Зеленский заставил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости. "Выйди отсюда, разбойник", — сказал тогда президент Годунко, а эта фраза стала мемом.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба героя "мема про разбойника" Ярослава Годунка, как он сейчас выглядит и чем занимается во время войны в Украине.

Ярослав Годунок стал добровольцем

Бывший секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, по информации СМИ, стал добровольцем в Добровольческом формировании территориальной общины. Он взял себе позывной "Разбойник".

В соцсети Instagram Ярослав Годунок постит фото и видео в военной форме. А также записывает видеообращения и свои комментарии по поводу событий в стране и на войне. Так, в августе прошлого года "Разбойник" записал эмоциональное видеообращение, в котором рассказал, что его побратиму, который на войне потерял руку, и другим ребятам предоставили не надлежащие условия и издевались над ними в Мукачевском военном госпитале. К слову, это видео до сих пор висит в закрепленных на странице Годунка.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Из последнего, что экс-чиновник так эмоционально и с нецензурной лексикой комментировал в видеообращении, это скандальный законопроект про откуп для коррупционеров. В своем видео Годунок не выбирал выражения, критиковал власть и возмущался этому законопроекту.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ярослав Годунок — не военный?

После скандала с Мукачевским госпиталем Годунка решил "разоблачить" скандально известный соавтор проекта "Исландия" Владимир Петров. В сентябре 2023 года он опубликовал в Facebook пост, в котором обвинил "Разбойника" в том, что он выдает себя за военного. При этом Петров предоставил фото документов, которые якобы это подтверждают.

"Герой войны" и по совместительству аферист из партии Ляшко Ярослав Годунок, которого вы знаете по видео "Выйди отсюда, разбойник!" и истерическом и абсолютно лживом блоге о якобы издевательстве над военными в Мукачевском госпитале, не военный, не находится в ВСУ, ГНСУ, Нацгвардии и Территориальной обороне", — заявил Петров в своем посте с документами.

Кроме того, на ютуб-канале "Исландия" вышло видео, посвященное Ярославу Годунку, в котором Петров и Иванов разносят его в пух и прах.

Что еще известно о Ярославе Годунке

В марте 2023 года на ютуб-канале "Интер" вышел репортаж "Истории войны", героем которого стал Ярослав Годунок. В титрах видео он указан, как комбат добровольческого батальона территориальной обороны Бориспольской области. Сообщается, что в первый день войны Годунок не стал ждать русского наступления на Борисполь, а собрал единомышленников и отправился на встречу врагу. В бою под Барышевкой получил две контузии и двенадцать ранений.

Отметим, что по подтвержденной информации "Украинской правды", Ярослав Годунок действительно имел судимость. Святошинский райсуд Киева решением от 16 мая 2002 года осудил Годунка к 5 годам. Он, как водитель машины "Беркута" (МВД), участвовал в квартирных кражах. Однако, суд освободил его от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения вреда. По закону, судимость считается погашенной по завершении срока наказания.

Позже Ярослав Годунок занял должность секретаря Бориспольского горсовета. И именно во время встречи президента и чиновников в Борисполе, Зеленский сказал эту знаменитую фразу: "Выйди отсюда, разбойник", которая тут же стала интернет-мемом.

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