Курс з критичного мислення для "Укренерго" за 45 тисяч: чого навчились енергетики за нечувані гроші

Навчання проходило онлайн та офлайн

"Укренерго" у 2023 році оголошувало тендер на 45 тисяч грн на придбання курсу "Критичне мислення" для співробітників на кошти держбюджету. Згідно з документами, договір успішно уклали, а навчання — пройшли.

На сайті Prozorro зазначено, що це були чотири окремих курси вартістю по 11 125 грн. Термін реалізації вказувався до січня 2024 року.

Розмір мінімального кроку пониження ціни на торгах – 1% від розміру очікуваної вартості, тобто 450 грн. Тендерні пропозиції приймались до 24 липня, а сам аукціон пройшов 25 липня 2023 року.

Тренінги проводились з моменту підписання договору по 31 грудня 2023 року. Згідно з документацією, курс проходив онлайн та офлайн. У ньому було одне теоретичне заняття (тривалістю 120-180 хв) та мінімум 2 практичних занять (тривалістю 240-300 хв кожне). По закінченню кожен учасник отримав сертифікат.

Програма тренінгу у 2023 включала:

основа критичного мислення, формування первинних практичних навичок критичного мислення;

способи критичного мислення;

навички інтерпретувати інформацію;

навички взаємодії з іншими людьми для знаходження рішень;

вміння пояснювати і відстоювати свою позицію, працюючи в команді;

прототипи в мисленні і помилки, когнітивні помилки і когнітивні спотворення;

базові техніки формування критичного мислення;

етапи розвитку критичного мислення;

оцінка та інтерпретація фактів.

Зауважимо, що, за даними договору, зниження ціни під час торгів все ж відбулось, але лише на 500 грн. Тобто "Укренерго" придбало курс з критичного мислення за 44 500 грн у 2023 році.

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