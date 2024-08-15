Під Києвом збудують укриття за космічні гроші: які скелети у шафі у переможця тендеру

Вартість матеріалів може бути завищена у 1,5 рази

У місті Вишневе та селі Крюківщина під Києвом із середини червня поточного року має продовжуватися будівництво протирадіаційних укриттів у навчальних закладах. Відповідальним за це є місцеве товариство з обмеженою відповідальністю "ДК "Мідас", яке перемогло у тендерах іншу фірму, яка мала дешевшу пропозицію. Навколо тендеру на 300 млн гривень уже спалахнув скандал.

За підрахунками журналістів, "Мідас" може "заробити" на будівництві шкільних укриттів. Як виявилося, вартість матеріалів завищена у 1,5 раза. Загальна вартість двох споруд – 300 мільйонів гривень.

Видання "Наші гроші" демонструє це на прикладі бетону С25/30 W6 F150, який фірма планує купувати по 5570 грн/т з доставкою (або без 4988 грн/т), при тому що на ринку його ціна майже на чверть нижча — 3162- 3903 грн/т. Подібна ситуація і з гарячекатаною гладкою арматурною сталлю класу А500С, А240С із прописаною ціною 46337 грн/т, тоді як аналогічний матеріал пропонують і за 26700-36230 грн.

Важливим моментом є той факт, що на цій компанії є кримінальна справа, пов’язана з тим, що вона отримала на іншому об’єкті кошти за роботу, хоча не виконала її за фактом.

Варто зазначити, що будівництво укриттів викликало інтерес в активістів. Так, до Бучанської окружної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України надійшла скарга від громадської організації "Нон-Стоп". Активісти вважали, що посадові особи Вишневого міськради з приватними фірмами-учасниками торгів могли розробити "схему для виведення бюджетних коштів через офшорні рахунки, адже спостерігається значна різниця між реальною вартістю проекту та максимальною ціною на подібні укриття". Проте НАБУ та прокуратура відмовили у відкритті кримінальної справи.

"ДК "Мідас": що відомо про компанію

ТОВ "ДК "Мідас" у 2021 році було фігурантом кримінальної справи через "заробіток" понад 1 млн гривень на капітальному ремонті гідротехнічних споруд та розчищення струмка Сирець на території двох районів Києва. Ці кошти фірма отримала за роботи, які фактично не виконувала.

Згідно з результатами економічної експертизи, під час розчищення струмка підрядник завдав збитків бюджету більш ніж на мільйон. Чи дійшла ця справа до суду, невідомо. У відкритому доступі є лише ухвали суду про продовження строків досудового розгляду справи.

Попри "підмочену" репутацію, компанія продовжила бути значним гравцем на ринку. "Мідас" регулярно бере участь у тендерах і перемагає в них. За даними Clarity Project, фірма має 101 укладений договір на 613,99 млн гривень, і ще чекає підписання двох на суму — 5,55 млн гривень.

Кому належить "Мідас"

Компанія належить броварському бізнесмену В’ячеславу Московці. У мережі про нього практично немає жодної інформації. Відомо, що він безуспішно балотувався у депутати Броварської міськради від партії УДАР Віталія Кличка.

За даними YouControl, Московка також є керівником компаній "БУД АЛЬЯНС ГРУП" та "МІДА".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Київській області збираються модернізувати систему оповіщення. На проєктну документацію мають намір витратити мільйони гривень.