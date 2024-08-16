Курс по критическому мышлению для "Укрэнерго" за 45 тысяч: чему научились энергетики за баснословные деньги

Обучение проходило онлайн и оффлайн

"Укрэнерго" в 2023 году объявляло тендер на 45 тысяч гривен на приобретение курса "Критическое мышление" для сотрудников на средства госбюджета. Согласно документам, договор успешно заключили, а обучение прошли.

На сайте Prozorro указано, что это были четыре отдельных курса стоимостью по 11 125 грн. Срок реализации указывался до января 2024.

Размер минимального шага понижения цены на торгах – 1% от размера ожидаемой стоимости, то есть 450 грн. Тендерные предложения принимались до 24 июля, а сам аукцион прошел 25 июля 2023 года.

Тренинги проводились с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года. Согласно документации, курс проходил онлайн и офлайн. В нем было одно теоретическое занятие (длительностью 120-180 мин) и минимум 2 практических занятий (длительностью 240-300 мин каждое). По окончании каждый участник получил сертификат.

Программа тренинга в 2023 году включала:

основа критического мышления;

формирование первичных практических навыков критического мышления;

способы критического мышления;

навыки интерпретировать информацию;

навыки взаимодействия с другими людьми для нахождения решений;

умение объяснять и отстаивать свою позицию, работая в команде;

прототипы в мышлении и ошибки, когнитивные ошибки и когнитивные искажения;

базовые техники формирования критического мышления;

этапы развития критического мышления;

оценка и интерпретация фактов

Заметим, что, по данным договора, снижение цены во время торгов все же произошло, но всего на 500 грн. То есть "Укрэнерго" приобрело курс по критическому мышлению за 44 500 грн в 2023 году.

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