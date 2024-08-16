Собранные на восстановление "Охматдета" деньги не дойдут до больницы? В истории произошел новый поворот

В фонде дали ответ

В пятницу, 16 августа, директор больницы "Охматдет" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство", получавший пожертвования на восстановление больницы после российской атаки 8 июля, "не планирует" переводить собранные средства на официальные счета больницы.

Об этом Владимир Жовнир сообщил на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что поскольку в названии фонда есть "Охматдет", это стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства пойдут на восстановление больницы. Однако после просьбы перевести деньги со счета фонда на счет больницы коммуникация с фондом, отметил Жовнир, "начала ухудшаться".

"Утром мы узнали, что фонд не планирует переводить средства на счет НДСБ (Национальная детская специализированная больница ред.) "Охматдет". Мы глубоко шокированы. По моему мнению, ни НДСБ, ни фонд, носящий название "Охматдет", не имеют права подвести украинское общество. Впрочем, участники фонда (среди которых нет ни одного работника НДСБ!) решили иначе", — заявил Жовнир.

Жовнир публично призвал благотворительный фонд перевести все собранные средства на восстановление больницы. Сейчас "Охматдет" рассматривает возможность разорвать отношения с фондом из-за их действий, которые Жолнер называет "недобросовестными".

Что говорят в фонде

В эфире "Суспильне студия" председатель благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" Евгений Уэмбер подтвердил, что все средства, собранные для восстановления больницы, находятся на счетах фонда. Это более 378 миллионов гривен. В то же время он добавил, что фонд не получал от больницы официальных запросов о необходимости перерасчета денег.

"Я подтверждаю, что под любую конкретную потребность мы готовы перечислить эти средства, но на сегодняшний день ни одного письма от больницы мы не получили. Правового механизма перечислить данные средства с благотворительного счета одним траншем на счет больницы, правовая основа отсутствует для такого", — сказал Уэмбер.

На сайте благотворительного фонда отмечено, что все собранные деньги останутся на его счетах после 8 июля. В заявлении фонда подчеркнули, что он готов оплатить любую неотложную потребность больницы — медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. Однако официальные запросы от больницы не поступали.

Кроме этого, говорится в заявлении фонда, что на них давят, чтобы те перечислили средства на казначейские счета больницы.

"Мы получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и истребовании копий документов. На нас давят, чтобы мы перечислили средства на казначейские счета больницы. Уже и сейчас", — говорится на сайте.

"Министерство здравоохранения в своих требованиях ссылается на ст. 5 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях". Впрочем, эта статья закона не предусматривает правового механизма перечисления средств, собранных благотворителем, на какие-либо государственные или другие счета без оснований". Если мы выполним требование Минздрава о передаче средств, то грубо нарушим законодательство!

Мы обращаемся в специализированные учреждения с ходатайством о предоставлении правового заключения по применению 5-й статьи Закона "Благотворительность и благотворительные организации". Мы просим предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения. Поскольку сейчас это может влечь уголовную ответственность.

Поэтому до получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода средств на казначейские счета.

Я снова подчеркиваю — Фонд оплатит проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы. Для этого нужно только официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда.

Также, чтобы подтвердить нашу прозрачность и открытость, мы приглашаем Первую леди Украины Елену Зеленскую войти в состав Наблюдательного совета Фонда. Для надзора и контроля за реализацией восстановления больницы "Охматдет" после российского террористического ракетного удара", — заявили в фонде.

Видеорепортаж Яна Доброносова из "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)" .

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".