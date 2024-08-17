В небі над Україною помітили яскравий метеор: українці не стримували емоцій (відео)

Його помітили у кількох областях

У ніч проти суботи, 17 серпня, у небі над Україною можна було спостерігати проліт метеора. Його бачили мешканці Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Київської областей.

Відео небесного явища очевидці опублікували у мережі. У темному небі рухалося дуже яскраве тіло. На деяких кадрах видно, що метеор розділився на кілька частин.

Дехто прийняв його за НЛО, або комету. Українці, які спостерігали це небесне явище, були переповнені емоціями, видовище справді вражає.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Варто зазначити, що зараз триває період, коли можна спостерігати метеорний потік Персеїди. Його пік цього року припав на 12-13 серпня, проте менш інтенсивні "зорепади" можна спостерігати до 22 серпня. Ймовірно, небесне тіло, яке так вразило українців, було частиною Персеїд.

Метеор — це тіло небесного походження, яке входить в атмосферу Землі з міжпланетних просторів. Метеори являють собою кам’яно-металеву масу. Їхня маса — від кількох грамів до кількох десятків тонн.

Як розповідав "Телеграф", у ніч піка Персеїд, 13 серпня, окрім видовищного зорепада, українці спостерігали ще одне небесне явище — полярне/північне сяйво. Його могли бачити мешканці кількох областей.