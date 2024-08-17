В небе над Украиной заметили яркий метеор: украинцы не сдерживали эмоций (видео)

Его заметили в нескольких областях

В ночь на субботу, 17 августа, в небе над Украиной можно было наблюдать пролет метеора. Его видели жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Киевской областей.

Видео небесного явления очевидцы опубликовали в сети. В темном небе двигалось очень яркое небесное тело. На некоторых кадрах заметно, что метеор разделился на несколько частей.

Некоторые приняли его за НЛО, или комету. Украинцы, которые наблюдали это небесное явление, были переполнены эмоциями, зрелище, действительно, выдающееся.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Стоит отметить, что сейчас продолжается период, когда можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Его пик в этом году пришелся на 12-13 августа, однако менее интенсивные "звездопады" можно наблюдать до 22 августа. Вероятно, небесное тело, которое так впечатлило украинцев, было частью Персеид.

Метеор — это тело небесного происхождения, которое входит в атмосферу Земли из межпланетного пространств. Метеоры являют собой каменно-металлическую массу. Их масса — от нескольких граммов до нескольких десятков тонн.

Как рассказывал "Телеграф", в ночь пика Персеид, 13 августа, кроме зрелищного звездопада, украинцы наблюдали еще одно небесное явление — полярное/северное сияние. Его могли видеть жители нескольких областей.