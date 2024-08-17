Субсидия через "Дию": как получить помощь от государства на оплату коммунальных счетов

Кроме "Дии" есть и другие онлайн инструменты

Субсидия меняется автоматически для всех получателей при изменении тарифа. Но для того, чтобы попасть в список тех, кто получает помощь от государства на оплату коммунальных счетов, нужно подать документы.

Сделать это можно онлайн или лично. Среди инструментов подачи документов через интернет — портал "Дия". Для того чтобы начать процесс, нужно авторизоваться на портале. Представление происходит по сокращенной форме и займет около 15 минут.

После регистрации и авторизации необходимо зайти в меню "Услуги" и найти "Заявление на субсидию". Часть данных уже есть в профиле – нужно проверить и обновить их, если есть неточности.

Следующий шаг указания адреса и услуг, на которые требуется субсидия. Данные следует внести по каждой из желаемых услуг.

Два важных следующих шага – введение IBAN счета для начисления субсидии и данных зарегистрированных людей и родственников этих лиц/фактически проживающих (для ВПЛ или арендаторов). Подписываете электронную подпись и отправляете.

Также онлайн подача доступна на портале Пенсионного фонда. Если у вас есть личный кабинет там – вы можете им воспользоваться. В ПФУ подготовили подробную видеоинструкцию. Заявление на субсидию подается в разделе "Коммуникация с Пенсионным фондом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что упрощенная система очень подходит для подачи заявления пенсионерами, не имеющими дополнительной прибыли и других проживающих в жилье. Есть и другие особенности субсидии для пенсионеров.