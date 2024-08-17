Справжній райський куточок: де в Україні знаходиться "Блакитна лагуна" та чим вона унікальна (фото)

Це дивовижне місце, що утворилося між двома скелями

Україна може похвалитися величезною кількістю мальовничих місць, куди можна вирушити, щоб відпочити та насолодитися природою. Якщо хочете потрапити до справжнього "райського куточка", тоді тримайте маршрут на Закарпаття.

"Телеграф" з’ясував, як дістатися до унікального місця — "Блакитної лагуни" і де можна залишитися на нічліг. Дізнайтесь багато цікавого про цю локацію.

Блакитна лагуна на Закарпатті – як доїхати

Це мальовниче місце розташоване у Великоберезнянському районі Карпат та утворилося завдяки водам гірської річки Лютянка. Тут туристи можуть насолодитися тишею, гарними краєвидами та свіжим повітрям.

Блакитна лагуна на Закарпатті

У Лагуні вода в сонячну погоду набуває насичений бірюзовий відтінок, навколо неї скелі та безліч дерев. Кажуть, що це місце надає життєвої сили.

Де відпочити на Закарпатті у 2024 році

Як дістатися до Блакитної Лагуни на Закарплаття

Але головний мінус полягає в тому, що дістатися до "Блакитної лагуни" не так вже й просто, потрібно підготуватися до тривалого маршруту по гірській місцевості. Свій шлях слід розпочинати від села Чорноголова, звідти до мальовничого місця йтиме 8 кілометрів. Частину дороги можна проїхати автомобілем. До селища Чорноголова можна під’їхати автобусом від Ужгорода.

Маршрут до Блакитної Лагуни на Закарпатті

У цій місцевості можна облаштувати намети, щоб переночувати далеко від міської суєти. А ті, хто любить більш комфортні умови, можуть залишитися у місті Перечин та його околицях. Від нього до села Чорноголова, звідки слід розпочинати маршрут, 24,4 кілометра. Вартість номера в готелі стартує від 1200 гривень та вище, згідно з сайтом Booking.

Ціни на проживання у Перечині та околицях

Також ми писали про колись популярне місце відпочинку – Кирилівку на Азовському морі. Це місце, яке улюблене серед українців, зараз перебуває під російською окупацією.