Настоящий райский уголок: где в Украине находится "Голубая лагуна" и чем она уникальна (фото)

Это удивительное место, которое образовалось между двумя скалами

Украина может похвастаться огромным количеством живописных мест, куда можно отправиться, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Если хотите попасть в настоящий "райский уголок", тогда держите маршрут на Закарпатье.

"Телеграф" выяснил, как добраться к уникальному месту — "Голубой лагуне" и где можно остаться на ночлег. Узнайте много интересного об этой локации.

Голубая лагуна на Закарпатье — как доехать

Это живописное место расположено в Великоберезнянском районе Карпат и образовалось благодаря водам горной реки Лютянка. Здесь туристы могут насладиться тишиной, красивыми пейзажами и свежим воздухом.

Голубая лагуна на Закарпатье

В Лагуне вода в солнечную погоду приобретает насыщенный бирюзовый оттенок, вокруг нее скалы и множество деревьев. Говорят, что это место придает жизненной силы.

Где отдохнуть на Закарпатье в 2024 году

Как доехать к Голубой Лагуне на Закарплатье

Но главный минус состоит в том, что добраться до "Голубой лагуны" не так уж и просто, нужно подготовиться е длительному маршруту по горной местности. Свой путь следует начинать от села Черноголова, оттуда к живописному месту идти 8 километров. Часть дороги можно проехать на автомобиле. К самому поселку Черноголова можно подъехать автобусом от Ужгорода.

Маршрут к Голубой Лагуне на Закарпатье

В этой местности можно обустроить палатки, чтобы переночевать вдали от городской суеты. А те, кто любит более комфортные условия, могут остаться в городе Перечин и его окрестностях. От него к селу Черноголова, откуда следует начинать маршрут, 24,4 километра. Стоимость номера в гостинице стартует от 1200 гривен и выше, согласно сайте Booking.

Цены на проживание в Перечине и окрестностях

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