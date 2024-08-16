Від Дениса, Лізи, Насті та інших: які українські прізвища походять від імен, перевірте у списку своє
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У кожного з імен є безліч варіантів прізвищ, які походять від них
Серед найрізноманітніших українських прізвищ є ті, що походять від імен. Більшість із них було створено від імен, які є найпоширенішими на території України.
"Телеграф" розповідає, які прізвища були вигадані на основі як чоловічих, так і жіночих імен. За даними з відкритих джерел, таких родових імен неймовірно велика кількість.
Як розповів мовознавець Василь Ірклієвський, раніше у різних регіонах від одного імені могло утворюватися безліч варіантів прізвищ.
Що цікаво, найчастіше батьки давали дитині прізвище на ім’я її батька. У такий спосіб з’явилися поширені родові імена, що існують і сьогодні. Хоча є багато прізвищ і від жіночих імен.
Які прізвища походять від імен
- Дмитро — Дмитрік, Митик, Мотик, Мотика.
- Захар — Захар, Сакар, Сокор, Сокира; Сакар — Сакира, Сокира; Захарія — Загар, Загор, Загора, Загорак; Загора — Загура; Захар — Цукор, Сухар; Цукор — Шахар, Чахар, Чагар.
- Віктор (Вітя) — Вікторенко, Вікторук, Вікторчук; Вікторчик, Вікторченко; Вітенко, Вітіченко, Вітченко, Вітюк, Вітяк, Вітічук, Вітінюк.
- Віра — Віренко, Вірченко, Вірчук, Вірчак, Вірський.
- Віталій — Віталенко, Віталієнко, Вітальченко, Віталюк.
- Валерія (Лера) — Валерченко; Лерченко, Лерчук, Лерчак.
- Анастасій (Анастас) — Анастасенко, Анастасюк, Анастюк.
- Єлизавета (Лизавета, Єлисавета, Ліза) — Єлисаветченко/Єлизаветченко, Єлизаветенко; Лізовенко, Лізовчук/Лізавчук/Лісавчук, Лізчин/Ліщин, Лізенко, Лізюк.
- Антон — Антоненко, Антонюк, Антоняк, Антощук, Антонович, Антонович, Антонишин, Антоновський, Антошко, Антонець.
- Вадим — Вадименко, Вадимчук, Вадюк, Ваденко, Вадченко.
- Денис (Дена, Денко) — Денисенко, Денисюк, Денис, Дениско, Денищенко; Ден, Дена, Дено, Денко, Денюк, Денчук, Денчишин, Дененко, Денченко.
- Олена (Голена, Олена, Іліна) — Олененко, Оленченко, Оленко, Оленчук, Оленюк, Оленін, Оленчин, Оленчинський, Оленчишин; Голенченко, Голенчук, Голенчак; Єленко, Єлененко, Єленчук, Єленюк, Єленін, Єленчин, Єленський; Іленко, Іліненко, Ілінюк, Ілінчук, Ілінін, Іленчин, Іленський.
- Ян (Ясь) — Янко, Янів, Янчі, Януш, Янчик, Ящик, Янчук, Янцюк, Янюк, Янович, Яневич, Яновський, Янковський, Янишин, Ящишин, Янушевич, Яненко, Янушенко, Янченко, Ященко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали тим, хто мав багато грошей. Ці люди дійсно дбайливо ставилися до своїх заощаджень і часто любили їх перераховувати.