З прем'єром не спілкувався 2,5 роки: мер обласного центру зробив несподіване зізнання

Проте є комунікація з ОП

Мер Хмельницького Олександр Семчишин заявив, що у місцевого самоврядування міста є дефіцит спілкування і комунікації з центральною владою. Особисто він не спілкувався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з початку повномасштабного вторгнення.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю "Телеграфу" — "Чи можлива зима без відключень? Як Хмельницький готується до можливого блекауту і впроваджує розділену генерацію", відповідаючи на питання про відносини з центральною владою.

Нема можливості для діалогу

"У нас (місцевого самоврядування. — Ред.) є дефіцит спілкування і комунікації з центральною владою. Для вашого розуміння: після 24 лютого 2022 року я жодного разу не спілкувався з прем'єром . Лише на якихось великих заходах, де нема можливості для діалогу, нема можливості бути почутим. Чи це правильний підхід з боку уряду?", — питає Семчишин.

Він вважає, що бодай раз на квартал Кабмін мав би ініціювати проведення робочих зустрічей з міськими головами. Тоді б, як каже мер міста, могли будувати діалог.

"Коли розглядали питання вилучення ПДФО до загального бюджету, то на зустріч в Кабмін покликали чотирьох міських голів. Мене — ні. Можливо, бо я б ставив незручні запитання. Але коли в тебе в один момент забирають 1,245 млрд гривень, то ти маєш розуміти, чому так відбувається. І повинен мати змогу навести свої аргументи", — розповідає міський голова.

Відносини з Офісом президента

Якщо брати Офіс президента, то Семчишин каже, що у них ділові відносини. Ніякого напруження він не відчуває.

"Є комунікація на рівні Олексія Кулеби (заступник голови ОП, курує регіональну політику Офісу. — Ред.), до того була робоча комунікація на рівні Кирила Тимошенка (раніше обіймав цю посаду. — Ред.). Нормальна комунікація і на рівні області", — каже він.

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов запитав у Семчишина про його реакцію на рішення уряду щодо переводу ПДФО в центральний бюджет.

"Коли в тебе забирають 1,245 млрд грн з бюджету міста, то як ти будеш на це реагувати?", — мер у відповідь поставив запитання.

Раніше "Телеграф" писав, що премʼєр-міністра Дениса Шмигаля звинуватили у блокуванні будівництва захисту для енергетики.